Став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026

Для виходу в основний раунд Україна має посідати одне з двох перших місць свого квартету

Україна стартує на Євро-2026 трьома матчами попереднього раунду

Збірна України визначилася з переліком 18 гравців, які сформують заявку на чемпіонат Європи-2026 з гандболу серед чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

До чемпіонату Європи збірна розпочала підготовку на старті січня. Після періоду зборів у Пряшеві «синьо-жовті» провели товариський турнір Yellow Cup на майданчику швейцарського Вінтертура.

Усі 18 гравців, залучені до Yellow Cup, і сформують склад на Євро-2026. Тоді команда Вадима Бражника обіграла Бахрейн (33:31) та поступилася двом іншим учасникам континентальної першості – Швейцарії (27:38) та Північній Македонії (26:31).

Склад збірної України на Євро-2026 з гандболу

Воротарі: Геннадій Комок («Бузау», Румунія), Олексій Новіков («Фіверс Маргаретен», Австрія), Антон Терехов («Мінаур Бая-Маре», Румунія)

Ліві крайні: Дмитро Артеменко, Павло Савицький (обоє – «Азоти Пулави», Польща)

Праві крайні: Андрій Акіменко («Динамо» Бухарест, Румунія), Данило Глушак («Сіґішоара», Румунія)

Центральні: Захар Денисов («Політехніка Тімішоара», Румунія), Данило Савчук («Спартак-Київ»), Олександр Тільте («Хапоель» Ашдод, Ізраїль)

Ліві півсередні: Тарас Міноцький («Дюнкерк», Франція), Ігор Турченко («Лімож», Франція), Максим Стрельников («Хробри Глогув», Польща)

Праві півсередні: Ілля Близнюк («Карвіна», Чехія), Богдан Черкащенко («Фаагіль», Кувейт)

Лінійні: Іван Бурзак («Островія Остов», Польща), Олександр Онуфрієнко («Цельє», Словенія), Дмитро Тютюнник («Мотор»)

До складу, зокрема, увійшли найкращий бомбардир збірної на майданчику Вінтертура Ігор Турченко (17 голів за три гри), що вдруге гратиме на Євро. У 2022 році на дебютному континентальному форумі лідер «синьо-жовтих» відзначився шістьма голами в трьох матчах.

Вже четвертий чемпіонат Європи за збірну проводитиме голкіпер Геннадій Комок. На цьому рівні воротар румунського «Бузау» дебютував у 2010-му, після чого проводив ще по три зустрічі Євро 2020 та 2022 років.

Найкращий бомбардир збірної на Євро-2022, півсередній Дмитро Горіга (17 голів) – у складі відсутній. Лівий крайній Дмитро Артеменко додав на минулому чемпіонаті дев'ять голів, Турченко — шість.

Україна на Євро-2026 з гандболу: розклад матчів

Четвер, 15 січня. 21:30. Норвегія – Україна

Субота, 17 січня. 19:00. Україна – Франція

Понеділок, 19 січня. 19:00. Чехія – Україна

Для виходу в основний раунд Україна має посідати одне з двох перших місць свого квартету. Вже з основи по дві топкоманди груп потраплятимуть до півфіналів; ще дві збірні візьмуть участь у поєдинку за п'яте місце.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.