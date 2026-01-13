Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026
Для виходу в основний раунд Україна має посідати одне з двох перших місць свого квартету

Україна стартує на Євро-2026 трьома матчами попереднього раунду

Збірна України визначилася з переліком 18 гравців, які сформують заявку на чемпіонат Європи-2026 з гандболу серед чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

До чемпіонату Європи збірна розпочала підготовку на старті січня. Після періоду зборів у Пряшеві «синьо-жовті» провели товариський турнір Yellow Cup на майданчику швейцарського Вінтертура.

Усі 18 гравців, залучені до Yellow Cup, і сформують склад на Євро-2026. Тоді команда Вадима Бражника обіграла Бахрейн (33:31) та поступилася двом іншим учасникам континентальної першості – Швейцарії (27:38) та Північній Македонії (26:31).

Склад збірної України на Євро-2026 з гандболу

Воротарі: Геннадій Комок («Бузау», Румунія), Олексій Новіков («Фіверс Маргаретен», Австрія), Антон Терехов («Мінаур Бая-Маре», Румунія)

Ліві крайні: Дмитро Артеменко, Павло Савицький (обоє – «Азоти Пулави», Польща)

Праві крайні: Андрій Акіменко («Динамо» Бухарест, Румунія), Данило Глушак («Сіґішоара», Румунія)

Центральні: Захар Денисов («Політехніка Тімішоара», Румунія), Данило Савчук («Спартак-Київ»), Олександр Тільте («Хапоель» Ашдод, Ізраїль)

Ліві півсередні: Тарас Міноцький («Дюнкерк», Франція), Ігор Турченко («Лімож», Франція), Максим Стрельников («Хробри Глогув», Польща)

Праві півсередні: Ілля Близнюк («Карвіна», Чехія), Богдан Черкащенко («Фаагіль», Кувейт)

Лінійні: Іван Бурзак («Островія Остов», Польща), Олександр Онуфрієнко («Цельє», Словенія), Дмитро Тютюнник («Мотор»)

До складу, зокрема, увійшли найкращий бомбардир збірної на майданчику Вінтертура Ігор Турченко (17 голів за три гри), що вдруге гратиме на Євро. У 2022 році на дебютному континентальному форумі лідер «синьо-жовтих» відзначився шістьма голами в трьох матчах.

Вже четвертий чемпіонат Європи за збірну проводитиме голкіпер Геннадій Комок. На цьому рівні воротар румунського «Бузау» дебютував у 2010-му, після чого проводив ще по три зустрічі Євро 2020 та 2022 років.

Найкращий бомбардир збірної на Євро-2022, півсередній Дмитро Горіга (17 голів) – у складі відсутній. Лівий крайній Дмитро Артеменко додав на минулому чемпіонаті дев'ять голів, Турченко — шість.

Україна на Євро-2026 з гандболу: розклад матчів

  • Четвер, 15 січня. 21:30. Норвегія – Україна
  • Субота, 17 січня. 19:00. Україна – Франція
  • Понеділок, 19 січня. 19:00. Чехія – Україна

Для виходу в основний раунд Україна має посідати одне з двох перших місць свого квартету. Вже з основи по дві топкоманди груп потраплятимуть до півфіналів; ще дві збірні візьмуть участь у поєдинку за п'яте місце.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Читайте також:

Теги: гандбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марія Мисловська працювала на першому в історії футзалу Чемпіонаті світу серед жінок
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
1 сiчня, 19:05
Беленюк символічно підтягнувся 26 разів
Беленюк на честь нового 2026 року підтягнувся 26 разів (відео)
1 сiчня, 17:53
Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі»
До складу збірної України з волейболу може повернутися гравець топ-рівня – ЗМІ
30 грудня, 2025, 17:40
Як мати стильний вигляд в спортивному костюмі поза домом?
Як мати стильний вигляд в спортивному костюмі поза домом? Реклама
24 грудня, 2025, 19:34
У Житомирі відбулася щорічна пивна естафета з плавання
У Житомирі відбулася новорічна пивна естафета з плавання (фото, відео)
22 грудня, 2025, 16:59
24-річний Десятов виступав у танцях на льоду у дуеті з американкою Ізабеллою Флорес
Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки
20 грудня, 2025, 09:48
Радєв був введений до Зали слави греко-римської боротьби у 2009 році
Пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби
18 грудня, 2025, 14:40
Переможцем першого чемпіонату України з ампфутболу стала львівська «Покрова АМП»
Визначився переможець першого в історії чемпіонату України з ампфутболу
15 грудня, 2025, 11:21
Свій дебютний поєдинок Амосов провів на турнірі UFC on ESPN 73
Амосов провів дебютний поєдинок у UFC: результат бою
14 грудня, 2025, 16:05

Новини

Більше 80 років на двох. Марія та Вільямс зіграли унікальний поєдинок
Більше 80 років на двох. Марія та Вільямс зіграли унікальний поєдинок
Фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном
Фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном
Став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026
Став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026
Один з найкращих марафоністів світу відбуде дискваліфікацію за вживання допінгу
Один з найкращих марафоністів світу відбуде дискваліфікацію за вживання допінгу
У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів
У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів
Юркевічус продовжує лишатися лідеркою чемпіонату Ізраїлю за кількістю підбирань
Юркевічус продовжує лишатися лідеркою чемпіонату Ізраїлю за кількістю підбирань

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua