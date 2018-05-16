Визначився останній учасник Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу
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Розсилка
Цим клубом став запорізький «Мотор»
Визначився повний склад Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу серед чоловічих команд.
Останнім його учасником став минулорічний володар титулу – «Мотор», інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Запорожці у повторному матчі 1/4 фіналу на виїзді перемогли чемпіона Першої ліги – ужгородське «Закарпаття» – 44:22.
Перша гра у Запоріжжі також завершилася на користь «Мотора» (46:24).
Кубок України з гандболу
1/4 фіналу
«Закарпаття» (Ужгород) – «Мотор» (Запоріжжя) – 22:44 (13:24)
«Мотор»: Драний, Терехов; Турченко 1, Петращак 4, Козакевич 6, Буйненко 3, Жук 4, Кубатко 10, Шинкель 7, Сорока 1, Тютюнник 8.
Раніше у Фінал чотирьох вийшли запорізькі «ЗТР» і «ЗНТУ-ЗАБ», а також «Донбас», який представляє Донецьку область.
Матчі вирішальної стадії пройдуть 23-24 травня у Запоріжжі.
Склад півфінальних пар визначить жеребкування.
Нагадаємо, «Мотор» вшосте став чемпіоном України з гандболу.