  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Визначився останній учасник Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу

    • Розсилка
    Фото ФГУ
    Фото ФГУ

    Цим клубом став запорізький «Мотор»

    Визначився повний склад Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу серед чоловічих команд.

    Останнім його учасником став минулорічний володар титулу – «Мотор», інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Запорожці у повторному матчі 1/4 фіналу на виїзді перемогли чемпіона Першої ліги – ужгородське «Закарпаття» – 44:22.

    Перша гра у Запоріжжі також завершилася на користь «Мотора» (46:24).

    Кубок України з гандболу

    1/4 фіналу

    «Закарпаття» (Ужгород) – «Мотор» (Запоріжжя) – 22:44 (13:24)

    «Мотор»: Драний, Терехов; Турченко 1, Петращак 4, Козакевич 6, Буйненко 3, Жук 4, Кубатко 10, Шинкель 7, Сорока 1, Тютюнник 8.

    Раніше у Фінал чотирьох вийшли запорізькі «ЗТР» і «ЗНТУ-ЗАБ», а також «Донбас», який представляє Донецьку область.

    Матчі вирішальної стадії пройдуть 23-24 травня у Запоріжжі.

    Склад півфінальних пар визначить жеребкування.

    Нагадаємо, «Мотор» вшосте став чемпіоном України з гандболу.

    Кубок України жеребкування Гандбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ