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    Названо кращого футболіста сезону в Першій лізі

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    Сітчінава вражає ворота чергового суперника - Названо кращого футболіста сезону в Першій лізі
    Сітчінава вражає ворота чергового суперника
    Світлина - сайт ПФЛ

    Спеціальне опитування клубів ПФЛ визначило найкращого гравця Першої ліги

    Грузинський форвард «Інгульця» Ніка Сітчінава отримав визнання від Першої ліги України, ставши її кращим гравцем за підсумками сезону 2019-20 років.

    Традиційне опитування, яке щороку проводить Професійна футбольна ліга, визначило найкращого гравця Першої ліги сезону 2019/20. Кожен клуб отримував анкети, куди міг вносити три прізвища. За перше місце гравцеві зачислялося три очки, за друге – два очки, за третє – одне.

    У підсумку 26-річний Сітчінава отримав 19 балів при голосуванні та випередив Дениса Кожанова («Волинь») із 12-ма балами та Анатолія Нурієва з ФК «Минай» (11).

    Нинішньої кампанії грузину вдалося відвантажити 16 голів у ворота супротивників в 26 проведених матчах.

    Зазначимо, Сітчінава - вихованець чернігівської «Юності» (2009-2011 роки). Виступав за астраханський «Волгар» (Росія, 2012 рік), ФК «Колхеті-1913» (Грузія, 2013-2015), тбіліський «ВІТ Джорджія» (Грузія, 2013-2014), з 2016 року захищає кольори «Інгульця» (Петрове).

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    Джерело: ПФЛ

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