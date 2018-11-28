Визначився склад збірної України з гандболу на відбір до Чемпіонату світу-2019



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Жіноча збірна України з гандболу Фото: ФГУ

Українки протистоятимуть Словаччині, Косову й Ізраїлю

Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом команди, який 28 листопада вилетить до Словаччини, де з 30 листопада по 2 грудня відбудеться кваліфікаційний турнір до Чемпіонату світу-2019.

У списку 18 гравців, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Через травму не зможе допомогти команді воротар Єлизавета Воронько. Її замінила Вікторія Салтанюк («Галичанка»), яка на Кубку Турчина грала у складі юніорської збірної України.

Уже у Словаччині перед стартом турніру буде визначена остаточна заявка з 16-ти гандболісток.

Триденна кваліфікація за участю збірних Словаччини, України, Косова й Ізраїлю пройде у місті Шаля.

Склад збірної України:

воротарі:

Юдіт Балог («Бекешчаба», Угорщина. 1995 р.н.)

Ірина Яблонська-Бобаль («Ювента», Словаччина, 1991)

Вікторія Салтанюк («Галичанка». 2000)

польові гравці:

Наталія Савчин («Галичанка». 1996)

Ілона Гайкова («Галичанка». 1997)

Ірина Стельмах («Галичанка». 1993)

Олександра Фурманець («Галичанка». 1999)

Яна Готра («Карпати»,1998)

Анна Лезінська («Карпати», 1995)

Анна Дябло («Дніпрянка». 2001)

Вікторія Борщенко («Ростов-Дон», Росія. 1986)

Ольга Передерій («Крім», Словенія. 1994)

Ірина Глібко (Ramnscu Valcea, Румунія, 1990)

Анна Редька («Гомель», Білорусь. 1989)

Леся Смолінг («Гомель», Білорусь. 1994)

Юлія Снопова («Кастамону», Туреччина. 1985)

Лілія Горільська («Ніцца», Франція. 1988)

Ірина Компанієць («Ювента», Словаччина. 1993)

Головний тренер – Борис Чижов. Тренер – Валерій Войналович.

Розклад матчів:

30 листопада

16:30. Косово – Ізраїль

19:00. Словаччина – Україна

1 грудня

16:30. Україна – Косово

19:00. Ізраїль – Словаччина

2 грудня

16:30. Україна – Ізраїль

19:00. Словаччина – Косово

Право зіграти у відбірному плей-офф до ЧС-2019 отримають переможці чотирьох відбірних квартетів, а також одна найкраща команда з тих, що посядуть другі місця.

Плей-офф відбудеться у червні 2019 року. Він визначить володарів дев’яти путівок на чемпіонат світу.

Вже отримала права зіграти на ЧС-2019 збірна Франції – переможець ЧС-2017. Ще три путівки отримають збірні, які посядуть найвищі місця на Євро-2018. Усього Європу на ЧС-2019 представлять 12 збірних із загальної кількості у 24 команди.

Нагадаємо, жіноча збірна України стала другою на гандбольному Кубку Турчина.