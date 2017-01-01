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    Визначився суперник «Мотора» по раунду плей-офф Ліги чемпіонів

    Стало відомо, з ким запорізький клуб зіграє за путівку в 1/8 фіналу
    Став відомий суперник «Мотора» по раунду плей-офф за вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з гандболу. Український клуб зіграє з віце-чемпіоном Данії клубом «Ск'єрн», передає офіційний сайт Федерації гандболу України. Данці в останньому турі групового раунду боролися зі словенським «Гореньє». Останні, в разі
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    ГК &laquo;Ск'єрн&raquo;
    ГК «Ск'єрн»

    Стало відомо, з ким запорізький клуб зіграє за путівку в 1/8 фіналу

    Став відомий суперник «Мотора» по раунду плей-офф за вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з гандболу.

    Український клуб зіграє з віце-чемпіоном Данії клубом «Ск'єрн», передає офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Данці в останньому турі групового раунду боролися зі словенським «Гореньє». Останні, в разі перемоги, могли випередити «Ск'єрн» і посісти перше місце у групі C. Однак господарі здобули переконливу перемогу 35:20 і зберегли лідерство.

    Таким чином, першій команді групи C «Ск'єрну» у суперники по наступному раунду дістався «Мотор», який став другим у групі D.

    Ці колективи грали у Лізі чемпіонів два роки тому. Тоді команди виявилися в одній групі. Вдома запорожці впевнено обіграли данців 31:26, а на виїзді суперники зіграли у результативну нічию - 36:36.

    У плей-офф за вихід в 1/8 фіналу команди зіграють два матчі. Перший з них відбудеться у лютому в Україні, а другий – у березні у Данії.

    Нагадаємо, що запорожці у своїй групі пропустили вперед лише «Монпельє», який обіграли у заключному турі (31:30).

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