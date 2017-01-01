Визначився суперник «Мотора» по раунду плей-офф Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 20:27
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Стало відомо, з ким запорізький клуб зіграє за путівку в 1/8 фіналу
Став відомий суперник «Мотора» по раунду плей-офф за вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з гандболу.
Український клуб зіграє з віце-чемпіоном Данії клубом «Ск'єрн», передає офіційний сайт Федерації гандболу України.
Данці в останньому турі групового раунду боролися зі словенським «Гореньє». Останні, в разі перемоги, могли випередити «Ск'єрн» і посісти перше місце у групі C. Однак господарі здобули переконливу перемогу 35:20 і зберегли лідерство.
Таким чином, першій команді групи C «Ск'єрну» у суперники по наступному раунду дістався «Мотор», який став другим у групі D.
Ці колективи грали у Лізі чемпіонів два роки тому. Тоді команди виявилися в одній групі. Вдома запорожці впевнено обіграли данців 31:26, а на виїзді суперники зіграли у результативну нічию - 36:36.
У плей-офф за вихід в 1/8 фіналу команди зіграють два матчі. Перший з них відбудеться у лютому в Україні, а другий – у березні у Данії.
Нагадаємо, що запорожці у своїй групі пропустили вперед лише «Монпельє», який обіграли у заключному турі (31:30).