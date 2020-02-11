Антон Каніболоцький - гравець ФК Карпати

«Карпати» підписали зіркового в минулому голкіпера



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Каніболоцький - нова зірка «Карпат» ФК «Карпати»

31-річний кіпер Антон Каніболоцький виступатиме за «Карпати» щонайменше до кінця чемпіонату.

Команда львівських «Карпат», яка нині бореться за життя в еліті українського футболу, наважилсь на гучне підписання.

Віднині новим голкіпером клубу буде відомй Антон Каніболоцький, про це повідомляє клубна прес-служба

Колись уродженець київського спального району подавав великі надії - грав за «Дніпро» та «Шахтар», викликався до молодіжної та національної збірної, але свій потенціал гравець реалізувати не зміг. Останніми його командами були азербайджанський «Карабах» та польська «Мєдзь», потім майже рік взагалі не грав - і ось збитого льотчика українського футболу підібрали «Карпати».

Сам Каніболоцький вважає, що зможе у Льовві реанімувати свою кар’єру та навіть вірить, що його новий клуб зможе залишітісь у еліті.

Джерело: Главком СПОРТ