Власник грецького клубу запропонував гравцям 1 млн євро за прохід «Динамо»
- Вчора, 21:24
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Отримають футболісти АЕКа ці преміальні, якщо пройдуть киян у Лізі Європи
Власник АЕКа Дімітріс Мелісанідіс запропонував своїм футболістам 1 мільйон євро преміальних за прохід «Динамо» в 1/16 Ліги Європи.
За вихід з групи він пообіцяв 300 тисяч євро, інформує tribuna.com.
Тепер Мелісанідіс пропонує до обіцяної суми додати ще мільйон євро.
Але якщо АЕК програє, то футболісти втратять і преміальні за вихід з групи.
Видання gazzetta.gr повідомляє, що гравці грецького клубу погодилися з такими умовами.
Нагадаємо, що «Динамо» зіграє з АЕКом 15 та 22 лютого. Перший матч відбудеться у Греції.
Історія вказує на те, що «Динамо» пройде АЕК у Лізі Європи.
Також стала відома ціна квитків на матч Ліги Європи «Динамо» - АЕК.