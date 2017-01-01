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    Власник грецького клубу запропонував гравцям 1 млн євро за прохід «Динамо»

    Отримають футболісти АЕКа ці преміальні, якщо пройдуть киян у Лізі Європи
    Власник АЕКа Дімітріс Мелісанідіс запропонував своїм футболістам 1 мільйон євро преміальних за прохід «Динамо» в 1/16 Ліги Європи. За вихід з групи він пообіцяв 300 тисяч євро, інформує tribuna.com. Тепер Мелісанідіс пропонує до обіцяної суми додати ще мільйон євро. Але якщо АЕК програє, то футболісти втратять і преміальні за вихід з
    • Вчора, 21:24
    • Розсилка

    Отримають футболісти АЕКа ці преміальні, якщо пройдуть киян у Лізі Європи

    Власник АЕКа Дімітріс Мелісанідіс запропонував своїм футболістам 1 мільйон євро преміальних за прохід «Динамо» в 1/16 Ліги Європи.

    За вихід з групи він пообіцяв 300 тисяч євро, інформує tribuna.com.

    Тепер Мелісанідіс пропонує до обіцяної суми додати ще мільйон євро.

    Але якщо АЕК програє, то футболісти втратять і преміальні за вихід з групи.

    Видання gazzetta.gr повідомляє, що гравці грецького клубу погодилися з такими умовами.

    Нагадаємо, що «Динамо» зіграє з АЕКом 15 та 22 лютого. Перший матч відбудеться у Греції.

    Історія вказує на те, що «Динамо» пройде АЕК у Лізі Європи.

    Також стала відома ціна квитків на матч Ліги Європи «Динамо» - АЕК.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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