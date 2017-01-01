Власник грецького клубу запропонував гравцям 1 млн євро за прохід «Динамо»

Отримають футболісти АЕКа ці преміальні, якщо пройдуть киян у Лізі Європи

Власник АЕКа Дімітріс Мелісанідіс запропонував своїм футболістам 1 мільйон євро преміальних за прохід «Динамо» в 1/16 Ліги Європи. За вихід з групи він пообіцяв 300 тисяч євро, інформує tribuna.com. Тепер Мелісанідіс пропонує до обіцяної суми додати ще мільйон євро. Але якщо АЕК програє, то футболісти втратять і преміальні за вихід з



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Отримають футболісти АЕКа ці преміальні, якщо пройдуть киян у Лізі Європи

Власник АЕКа Дімітріс Мелісанідіс запропонував своїм футболістам 1 мільйон євро преміальних за прохід «Динамо» в 1/16 Ліги Європи.

За вихід з групи він пообіцяв 300 тисяч євро, інформує tribuna.com.

Тепер Мелісанідіс пропонує до обіцяної суми додати ще мільйон євро.

Але якщо АЕК програє, то футболісти втратять і преміальні за вихід з групи.

Видання gazzetta.gr повідомляє, що гравці грецького клубу погодилися з такими умовами.

Нагадаємо, що «Динамо» зіграє з АЕКом 15 та 22 лютого. Перший матч відбудеться у Греції.

Історія вказує на те, що «Динамо» пройде АЕК у Лізі Європи.

Також стала відома ціна квитків на матч Ліги Європи «Динамо» - АЕК.