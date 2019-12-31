Внучка Муссоліні жорстко поставила на місце фаната, який прислав їй петлю



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Алессандра Муссоліні за словом у кишеню не лізе Фото із соцмереж

Алессандра Муссоліні тривалий час ворогує з активними прихильниками шотландського «Селтіка»

Внучка італійського диктатора Беніто Муссоліні Алессандра продовжує конфліктувати з групою активних фанатів шотландського «Селтіка».

Новий виток скандалу стався минулого понеділка: один із уболівальників відправив 56-річній актрисі, співачці, моделі в Twitter петлю. Італійка не розгубилася і відповіла неоднозначною фразою: «Твоїй сім'ї, в наступному році».

Варто зазначити, що в неділю «Селтік» програв у черговому «дербі старої фірми» з «Рейнджерс». Раніше Алессандра Муссоліні вже висміювала уболівальників «кельтів» за поразку своєї команди в матчі з «Рейнджерс». У відповідь на це під час матчу Ліги Європи з «Лаціо» фанати шотландського клубу вивішували банер із зображенням повішеного діда італійки.