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    Волейбольна Ліга чемпіонів: «Хімік» ефектно віддав борг в українському дербі

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    Даяна Санчес не створила &laquo;Хіміку&raquo; надзвичайних проблем - Волейбольна Ліга чемпіонів: «Хімік» ефектно віддав борг в українському дербі
    Даяна Санчес не створила «Хіміку» надзвичайних проблем
    Світлина - ВК «Прометей»

    Дівчата з Південного реваншувалися за поразку у внутрішньому чемпіонаті

    Через особливості жеребкування, пов’язаного з епідеміологічними умовами в Європі, на старті жіночої Ліги чемпіонів з волейболу не дуже сліпий жереб звів два українських клуби. Кам’янський «Прометей», який змушений приймати суперниць у Запоріжжі, програв «Хіміку» з Південного.

    Враховуючи, що на вихідних на старті внутрішнього чемпіонату сильнішими були підопічні Андрія Романовича, такий результат можна назвати несподіваним. Але лише умовно, бо у кам’янчанок через проблеми зі здоров’ям випали відразу три провідних волейболістки – Анастасія Крайдуба, Діана Мелюшкіна та Марина Мазенко.

    «Прометей» (Кам’янське, Україна) - «Хімік» (Південне, Україна) – 1:3 (25:14, 18:25, 22:25, 17:25)

    «Прометей»: Дрозд (набрала 8 очок), Кітіпова (1), Дудник (15), Франкевич (4), Харчинська (14), Санчес (7); Венеґас (ліберо, 1), Сільченкова (10). Тренер – Андрій Романович

    «Хімік»: Великоконь (1), Кириченко, Маєвська, Хобер (15), Бойко (20), Фролова (3); Нємцева (ліберо), Скрипак (3), Яковчук (15), Микитюк (8), Степановська (1). Тренер – Євген Ніколаєв

    Судді: Віналієв (Болгарія), Озбар (Туреччина)

    Тривалість матчу: 92 хв. (19+24+25+24)

    23 вересня. Запоріжжя. ПС «Юність». 900 глядачів

    Матч-відповідь відбудеться у Південному 30 вересня.

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    волейбол Ліга чемпіонів ВК Хімік Дарина Дрозд Христина Нємцева Євген Ніколаєв Катерина Дудник Дарина Великоконь Анастасія Крайдуба Юлія Микитюк Юлія Бойко Дарина Степановська Ольга Скрипак ВК «Прометей» (Кам'янське) Діана Мелюшкіна Марина Мазенко Андрій Романович Даяна Санчес Діана Франкевич Ганна Харчинська Євгенія Хобер Оксана Яковчук Катерина Сільченкова
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