Волейбольна Ліга чемпіонів: «Хімік» ефектно віддав борг в українському дербі



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Даяна Санчес не створила «Хіміку» надзвичайних проблем Світлина - ВК «Прометей»

Дівчата з Південного реваншувалися за поразку у внутрішньому чемпіонаті

Через особливості жеребкування, пов’язаного з епідеміологічними умовами в Європі, на старті жіночої Ліги чемпіонів з волейболу не дуже сліпий жереб звів два українських клуби. Кам’янський «Прометей», який змушений приймати суперниць у Запоріжжі, програв «Хіміку» з Південного.

Враховуючи, що на вихідних на старті внутрішнього чемпіонату сильнішими були підопічні Андрія Романовича, такий результат можна назвати несподіваним. Але лише умовно, бо у кам’янчанок через проблеми зі здоров’ям випали відразу три провідних волейболістки – Анастасія Крайдуба, Діана Мелюшкіна та Марина Мазенко.

«Прометей» (Кам’янське, Україна) - «Хімік» (Південне, Україна) – 1:3 (25:14, 18:25, 22:25, 17:25)

«Прометей»: Дрозд (набрала 8 очок), Кітіпова (1), Дудник (15), Франкевич (4), Харчинська (14), Санчес (7); Венеґас (ліберо, 1), Сільченкова (10). Тренер – Андрій Романович

«Хімік»: Великоконь (1), Кириченко, Маєвська, Хобер (15), Бойко (20), Фролова (3); Нємцева (ліберо), Скрипак (3), Яковчук (15), Микитюк (8), Степановська (1). Тренер – Євген Ніколаєв

Судді: Віналієв (Болгарія), Озбар (Туреччина)

Тривалість матчу: 92 хв. (19+24+25+24)

23 вересня. Запоріжжя. ПС «Юність». 900 глядачів

Матч-відповідь відбудеться у Південному 30 вересня.