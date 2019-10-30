Волейбольний «Хімік» вперше вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів



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ВК «Хімік» вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів Фейсбук

Жіноча українська команда здолала в кваліфікації чеський «Оломоуц»

Жіноча волейбольна команда «Хімік» з Южного вперше в історії пробилася до групового етапу Ліги чемпіонів CEV.

У кваліфікації українки здолали чеський «Оломоуц». У першому матчі на виїзді перемогли наші волейболістки - 3:2 (22:25, 25:12, 23:25, 25:20, 15:13). У другому матчі суперниці взяли реванш - 2:3 (25:18, 23:25, 19:25, 24:26, 13:15). Однак вирішальний «золотий сет» виграв «Хімік» - 15:13.

Груповий етап Ліги чемпіонів CEV стартує в грудні. Суперниками українок на ньому будуть чинний володар титулу італійський «Новара», польський «Лодзь», німецький «Штутгарт».