«Волині» присудили поразку в перехідному матчі з «Карпатами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Волинь» - «Карпати» ФК «Карпати»

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув скандальний перехідний поєдинок між «Волинню» та «Карпатами»

КДК Української асоціації футболу затвердив рішення по скандальному перехідному поєдинку між «Волинню» та «Карпатами», який не було дограно 8 червня в Луцьку.

Відтак «Волині» присудили технічну поразку – 0:3. Головного тренера лучан Андрія Тлумака дискваліфіковано на два матчі та ще на два умовно за прояви агресії на адресу арбітра, інформує Tribuna.com з посиланням на секретаря КДК УАФ Ігоря Грищенка.

Також «Волинь» оштрафовано та зобов’язано відіграти один матч без глядачів та ще один умовно.

«Карпати» також оштрафовано. Вони мають зіграти один поєдинок на виїзді без своїх уболівальників.