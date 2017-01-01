Володимира Шарана другий тур поспіль визнали найкращим тренером Прем'єр-ліги

У 17-му турі його «Олександрія» вдома розгромила «Карпати»

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги. Другий тур поспіль у центрі уваги ФК «Олександрія». Матч із «Карпатами» довів невипадковість останніх успіхів колективу, який намітив вихід на оптимальні результати. ФК «Олександрія» вдалося



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У 17-му турі його «Олександрія» вдома розгромила «Карпати»

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги.

Другий тур поспіль у центрі уваги ФК «Олександрія». Матч із «Карпатами» довів невипадковість останніх успіхів колективу, який намітив вихід на оптимальні результати.

ФК «Олександрія» вдалося розгромити «Карпати» – 3:0, інформує офіційний сайт об’єднання тренерів.

Лауреат – головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран. Його підопічні зуміли здолати львів’ян, зробивши правильні висновки з першого тайму з нулями на табло та переграли суперників по перерві.

«Шаран не побоявся повернути героя минулого туру Поляруса з вістря атаки назад на фланг (завдяки цьому команда не втратила ні у швидкості, ні у високому пресингу, тому що Пономар на передовій багато пересувався, старався пресингувати). А замість Бацули на лівому фланзі оборони зміг зіграти Цуриков», - йдеться у повідомленні.

«Олександрія» лише приходить в себе після затяжних невдач, і друга поспіль перемога – це поки що аванс, а не досягнення, з яким можна почивати на лаврах. Друга поспіль перемога після трьох нічиїх. Однак для перспектив команди у чемпіонаті визначальними стануть два заключних матчі року – проти «Ворскли» та «Динамо», - додається.

Лауреат 17-го ігрового дня у номінації «Тренер туру» Прем’єр-ліги Володимир Шаран отримав середній бал 4,8.