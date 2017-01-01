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    Володимира Шарана другий тур поспіль визнали найкращим тренером Прем'єр-ліги

    У 17-му турі його «Олександрія» вдома розгромила «Карпати»
    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги. Другий тур поспіль у центрі уваги ФК «Олександрія». Матч із «Карпатами» довів невипадковість останніх успіхів колективу, який намітив вихід на оптимальні результати. ФК «Олександрія» вдалося
    • Вчора, 17:10
    • Розсилка

    У 17-му турі його «Олександрія» вдома розгромила «Карпати»

    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги.

    Другий тур поспіль у центрі уваги ФК «Олександрія». Матч із «Карпатами» довів невипадковість останніх успіхів колективу, який намітив вихід на оптимальні результати.

    ФК «Олександрія» вдалося розгромити «Карпати» – 3:0, інформує офіційний сайт об’єднання тренерів.

    Лауреат – головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран. Його підопічні зуміли здолати львів’ян, зробивши правильні висновки з першого тайму з нулями на табло та переграли суперників по перерві.

    «Шаран не побоявся повернути героя минулого туру Поляруса з вістря атаки назад на фланг (завдяки цьому команда не втратила ні у швидкості, ні у високому пресингу, тому що Пономар на передовій багато пересувався, старався пресингувати). А замість Бацули на лівому фланзі оборони зміг зіграти Цуриков», - йдеться у повідомленні.

    «Олександрія» лише приходить в себе після затяжних невдач, і друга поспіль перемога – це поки що аванс, а не досягнення, з яким можна почивати на лаврах. Друга поспіль перемога після трьох нічиїх. Однак для перспектив команди у чемпіонаті визначальними стануть два заключних матчі року – проти «Ворскли» та «Динамо», - додається.

    Лауреат 17-го ігрового дня у номінації «Тренер туру» Прем’єр-ліги Володимир Шаран отримав середній бал 4,8.

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