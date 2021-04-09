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    Збірна України не зіграє у відборі до Євро через блокування аеропорту

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    Ніхто не знає, як вболівальник опинився на стадіоні - Збірна України не зіграє у відборі до Євро через блокування аеропорту
    Ніхто не знає, як вболівальник опинився на стадіоні
    Фото УАФ

    Команда Албанії не змогла вилетіти до Запоріжжя на відбірний матч

    Асоціація футзалу України отримала листи від Федерації футболу Албанії та УЄФА, в яких повідомляється, що у зв’язку з коронавірусними обмеженнями збірна Албанії не зможе прилетіти до Запоріжжя на матч групового етапу Євро-2022.

    Федерація футболу Албанії наводить наступне повідомлення: «Збірна Албанії з футзалу не зіграє в матчі відбору чемпіонату Європи 2022 року проти України, який мав відбутися 11 квітня в Запоріжжі. Причиною зміни програми стало блокування польотів у міжнародному аеропорту Тирани імені матері Терези».

    Таким чином, долю останнього поєдинку у відбірній групі 1 вирішуватиме УЄФА.

    Збірна України посідає друге місце у своєму квартеті. У попередніх матчах наша команда перемогла Албанію в гостях (10:3), поступилася Хорватії на виїзді (2:3) і вдома (2:7) та здолала Данію в Запоріжжі (8:2) та на виїзді (6:2).

    За тур до фінішу В Хорватії – 15 очок, України – 9, Данії та Албанії – по 3.

    У груповому раунді 32 команди (16 учасників еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможців груп відбірного раунду й сім переможців стикових матчів) розбиті на вісім груп по чотири команди. Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді, провівши проти кожного суперника по групі по два поєдинки. Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-офф.

    Стикові матчі кваліфікації: 14—17 листопада 2021 року.

    Жеребкування фінального турніру: кінець 2021 року.

    Фінальний турнір: 9 cічня — 6 лютого 2022 року (Амстердам і Гронінген, Нідерланди).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України футзал
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