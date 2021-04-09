Збірна України не зіграє у відборі до Євро через блокування аеропорту

Команда Албанії не змогла вилетіти до Запоріжжя на відбірний матч

Асоціація футзалу України отримала листи від Федерації футболу Албанії та УЄФА, в яких повідомляється, що у зв’язку з коронавірусними обмеженнями збірна Албанії не зможе прилетіти до Запоріжжя на матч групового етапу Євро-2022.

Федерація футболу Албанії наводить наступне повідомлення: «Збірна Албанії з футзалу не зіграє в матчі відбору чемпіонату Європи 2022 року проти України, який мав відбутися 11 квітня в Запоріжжі. Причиною зміни програми стало блокування польотів у міжнародному аеропорту Тирани імені матері Терези».

Таким чином, долю останнього поєдинку у відбірній групі 1 вирішуватиме УЄФА.

Збірна України посідає друге місце у своєму квартеті. У попередніх матчах наша команда перемогла Албанію в гостях (10:3), поступилася Хорватії на виїзді (2:3) і вдома (2:7) та здолала Данію в Запоріжжі (8:2) та на виїзді (6:2).

За тур до фінішу В Хорватії – 15 очок, України – 9, Данії та Албанії – по 3.

У груповому раунді 32 команди (16 учасників еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможців груп відбірного раунду й сім переможців стикових матчів) розбиті на вісім груп по чотири команди. Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді, провівши проти кожного суперника по групі по два поєдинки. Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-офф.

Стикові матчі кваліфікації: 14—17 листопада 2021 року.

Жеребкування фінального турніру: кінець 2021 року.

Фінальний турнір: 9 cічня — 6 лютого 2022 року (Амстердам і Гронінген, Нідерланди).