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    Як «Ворскла» провела перше тренування в Туреччині (фотогалерея)

    Перед початком заняття тренери сказали своє традиційне напуття на старті зборів
    Досить важкою видалася дорога до Туреччини у футболістів головної команди «Ворскли». У готель в Чолаклі, район міста Сіде, після перельоту Харків - Стамбул - Анталія делегація «біло-зелених» прибула вночі. Незважаючи на ці обставини, і те, що переліт істотно виснажив футболістів, ранкове тренування пройшло за графіком. Про
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    <p>Гравці &laquo;Ворскли&raquo; на зборах в Туреччині. Фото:&nbsp;vorskla.com.ua</p>

    Гравці «Ворскли» на зборах в Туреччині. Фото: vorskla.com.ua

    Перед початком заняття тренери сказали своє традиційне напуття на старті зборів

    Досить важкою видалася дорога до Туреччини у футболістів головної команди «Ворскли». У готель в Чолаклі, район міста Сіде, після перельоту Харків - Стамбул - Анталія делегація «біло-зелених» прибула вночі.

    Незважаючи на ці обставини, і те, що переліт істотно виснажив футболістів, ранкове тренування пройшло за графіком. Про це повідомляє офіційний сайт «Ворскли».

    Перед початком заняття тренери сказали своє традиційне напуття на старті зборів, а наставник команди Василь Сачко представив колективу свіжоспеченого новобранця, Дениса Васіна, який буквально перед відльотом поставив свій підпис під однорічнлю угодою з «Ворсклою» (виступати Васін буде під 77-м номером).

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    Як «Ворскла» провела перше тренування в Туреччині (фотогалерея)
    Як «Ворскла» провела перше тренування в Туреччині (фотогалерея)
    Як «Ворскла» провела перше тренування в Туреччині (фотогалерея)
    Як «Ворскла» провела перше тренування в Туреччині (фотогалерея)
    Як «Ворскла» провела перше тренування в Туреччині (фотогалерея)
    Як «Ворскла» провела перше тренування в Туреччині (фотогалерея)
    Як «Ворскла» провела перше тренування в Туреччині (фотогалерея)
    Як «Ворскла» провела перше тренування в Туреччині (фотогалерея)

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