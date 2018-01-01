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    «Ворскла» підсилилася воротарем «Металіста»

    21-річний голкіпер молодіжної збірної України переїхав у Полтаву
    Данило Каневцев, 21-річний голкіпер молодіжної збірної України, поставив підпис під дворічним контрактом із «Ворсклою». Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу. Незважаючи на юний вік, Данило вже встиг дебютувати у Прем’єр-лізі. Сталося це у 2016 році, 6 березня, у домашньому матчі його рідного
    • Сьогодні, 08:21
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    Данило Каневцев (справа). Фото ФК &laquo;Ворскла&raquo;
    Данило Каневцев (справа). Фото ФК «Ворскла»

    21-річний голкіпер молодіжної збірної України переїхав у Полтаву

    Данило Каневцев, 21-річний голкіпер молодіжної збірної України, поставив підпис під дворічним контрактом із «Ворсклою».

    Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

    Незважаючи на юний вік, Данило вже встиг дебютувати у Прем’єр-лізі. Сталося це у 2016 році, 6 березня, у домашньому матчі його рідного «Металіста» проти «Волині». У першій грі м’ячів Данило не пропускав.

    У поточному сезоні, вже за «Металіст 1925», провів дев’ять матчів, у шести з яких зумів залишити свої ворота на замку.

    Щодо молодіжної збірної України, то у минулому році Данило провів три зустрічі, у яких пропустив три голи, розділивши порівну ігровий час з іншими воротарями збірної – Андрієм Луніним і Дмитром Безруком.

    Нагадаємо, раніше була інформація, що воротар «Металіста» перебирається у клуб української Прем'єр-ліги.

    Тепер уже відомо, що цим клубом є полтавська «Ворскла».

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