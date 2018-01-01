«Ворскла» підсилилася воротарем «Металіста»

21-річний голкіпер молодіжної збірної України переїхав у Полтаву

Данило Каневцев, 21-річний голкіпер молодіжної збірної України, поставив підпис під дворічним контрактом із «Ворсклою». Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу. Незважаючи на юний вік, Данило вже встиг дебютувати у Прем’єр-лізі. Сталося це у 2016 році, 6 березня, у домашньому матчі його рідного



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Данило Каневцев (справа). Фото ФК «Ворскла»

21-річний голкіпер молодіжної збірної України переїхав у Полтаву

Данило Каневцев, 21-річний голкіпер молодіжної збірної України, поставив підпис під дворічним контрактом із «Ворсклою».

Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Незважаючи на юний вік, Данило вже встиг дебютувати у Прем’єр-лізі. Сталося це у 2016 році, 6 березня, у домашньому матчі його рідного «Металіста» проти «Волині». У першій грі м’ячів Данило не пропускав.

У поточному сезоні, вже за «Металіст 1925», провів дев’ять матчів, у шести з яких зумів залишити свої ворота на замку.

Щодо молодіжної збірної України, то у минулому році Данило провів три зустрічі, у яких пропустив три голи, розділивши порівну ігровий час з іншими воротарями збірної – Андрієм Луніним і Дмитром Безруком.

Нагадаємо, раніше була інформація, що воротар «Металіста» перебирається у клуб української Прем'єр-ліги.

Тепер уже відомо, що цим клубом є полтавська «Ворскла».