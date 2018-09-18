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    «Ворскла» погасить борги перед футболістами до матчу з «Арсеналом» в Лізі Європи

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    «Ворскла» погасить борги перед футболістами до матчу з «Арсеналом» в Лізі Європи

    Гравцям пообіцяли заплатити до першого матчу в Лізі Європи

    Керівники полтавської «Ворскли» виплатять заборгованість із зарплати після зустрічі з футболістами.

    Про це повідомляє FootballHub.

    Гравцям пообіцяли заплатити до першого матчу в Лізі Європи проти лондонського «Арсеналу».

    Президент «Ворскли» Костянтин Жеваго визнав заборгованість перед футболістами і пообіцяв вирішити цю проблему.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Ворскла» розрахувалася з двома футболістами і уникла покарання.

    «Ворскла» зіграє проти «Арсеналу» в стартовому матчі групового етапу Ліги Європи у четвер, 20 вересня.

    Джерело: FootballHub

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Ворскла
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