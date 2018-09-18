«Ворскла» погасить борги перед футболістами до матчу з «Арсеналом» в Лізі Європи
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Гравцям пообіцяли заплатити до першого матчу в Лізі Європи
Керівники полтавської «Ворскли» виплатять заборгованість із зарплати після зустрічі з футболістами.
Про це повідомляє FootballHub.
Гравцям пообіцяли заплатити до першого матчу в Лізі Європи проти лондонського «Арсеналу».
Президент «Ворскли» Костянтин Жеваго визнав заборгованість перед футболістами і пообіцяв вирішити цю проблему.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Ворскла» розрахувалася з двома футболістами і уникла покарання.
«Ворскла» зіграє проти «Арсеналу» в стартовому матчі групового етапу Ліги Європи у четвер, 20 вересня.
Джерело: FootballHub