Ігор Пердута і надалі продовжить виступи у полтавському клубі, з яким продовжив угоду

Оборонець Ігор Пердута вирішив пролонгувати свої стосунки з клубом, де робив перші кроки у кар’єрі. Стабільна гра 27-річного футболіста спонукала керівництво «ворсклян» запропонувати йому контракт терміном на три роки. На це гравець, недовго думаючи, погодився, поставивши свій підпис під новою угодою, інформує офіційний сайт



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Ігор Пердута. ФК «Ворскла»

Ігор Пердута і надалі продовжить виступи у полтавському клубі, з яким продовжив угоду

Оборонець Ігор Пердута вирішив пролонгувати свої стосунки з клубом, де робив перші кроки у кар’єрі.

Стабільна гра 27-річного футболіста спонукала керівництво «ворсклян» запропонувати йому контракт терміном на три роки.

На це гравець, недовго думаючи, погодився, поставивши свій підпис під новою угодою, інформує офіційний сайт полтавського клубу.

В осінньо-зимовій частині сезону-2017/18 Пердута взяв участь у 18-ти поєдинках полтавського клубу. У кожному з них провів на полі по 90 хвилин.

«Бажаємо Ігорю встигнути відновити сили у відпустці, та в хорошому настрої разом із одноклубниками стати до роботи вже після різдвяних свят», - йдеться у заяві ФК «Ворскла».

Нагадаємо, у зимове міжсезоння «Ворскла» запланувала дев'ять контрольних зустрічей.