«Ворскла» продовжила контракт українським захисником
- Сьогодні, 13:17
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Ігор Пердута і надалі продовжить виступи у полтавському клубі, з яким продовжив угоду
Оборонець Ігор Пердута вирішив пролонгувати свої стосунки з клубом, де робив перші кроки у кар’єрі.
Стабільна гра 27-річного футболіста спонукала керівництво «ворсклян» запропонувати йому контракт терміном на три роки.
На це гравець, недовго думаючи, погодився, поставивши свій підпис під новою угодою, інформує офіційний сайт полтавського клубу.
В осінньо-зимовій частині сезону-2017/18 Пердута взяв участь у 18-ти поєдинках полтавського клубу. У кожному з них провів на полі по 90 хвилин.
«Бажаємо Ігорю встигнути відновити сили у відпустці, та в хорошому настрої разом із одноклубниками стати до роботи вже після різдвяних свят», - йдеться у заяві ФК «Ворскла».
Нагадаємо, у зимове міжсезоння «Ворскла» запланувала дев'ять контрольних зустрічей.