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    «Ворскла» продовжила контракт українським захисником

    Ігор Пердута і надалі продовжить виступи у полтавському клубі, з яким продовжив угоду
    Оборонець Ігор Пердута вирішив пролонгувати свої стосунки з клубом, де робив перші кроки у кар’єрі. Стабільна гра 27-річного футболіста спонукала керівництво «ворсклян» запропонувати йому контракт терміном на три роки. На це гравець, недовго думаючи, погодився, поставивши свій підпис під новою угодою, інформує офіційний сайт
    • Сьогодні, 13:17
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    Ігор Пердута. ФК &laquo;Ворскла&raquo;
    Ігор Пердута. ФК «Ворскла»

    Ігор Пердута і надалі продовжить виступи у полтавському клубі, з яким продовжив угоду

    Оборонець Ігор Пердута вирішив пролонгувати свої стосунки з клубом, де робив перші кроки у кар’єрі.

    Стабільна гра 27-річного футболіста спонукала керівництво «ворсклян» запропонувати йому контракт терміном на три роки.

    На це гравець, недовго думаючи, погодився, поставивши свій підпис під новою угодою, інформує офіційний сайт полтавського клубу.

    В осінньо-зимовій частині сезону-2017/18 Пердута взяв участь у 18-ти поєдинках полтавського клубу. У кожному з них провів на полі по 90 хвилин.

    «Бажаємо Ігорю встигнути відновити сили у відпустці, та в хорошому настрої разом із одноклубниками стати до роботи вже після різдвяних свят», - йдеться у заяві ФК «Ворскла».

    Нагадаємо, у зимове міжсезоння «Ворскла» запланувала дев'ять контрольних зустрічей.

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