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    «Ворскла» розпочне груповий етап Ліги Європи матчем з «Арсеналом», а завершить - зі «Спортингом»

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    «Ворскла» розпочне груповий етап Ліги Європи матчем з «Арсеналом», а завершить - зі «Спортингом»

    Заключний матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» проведе в гостях у «Спортинга» 13 грудня

    Став відомий календар виступів «Ворскли» в Лізі Європи.

    Полтавський клуб потрапив в групу Е, де зустрінеться з «Арсеналом», «Спортингом» і «Карабахом».

    Команда Василя Сачка почне виступ у Лізі Європи в Лондоні 20 вересня матчем проти «Арсеналу».

    Заключний матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» проведе в гостях у «Спортинга» 13 грудня.

    1-й тур

    20 вересня

    «Арсенал» - «Ворскла»

    2-й тур

    4 жовтня

    «Ворскла» - «Спортинг»

    3-й тур

    25 жовтня

    «Карабах» - «Ворскла»

    4-й тур

    8 листопада

    «Ворскла» - «Карабах»

    5-й тур

    29 листопада

    «Ворскла» - «Арсенал»

    6-й тур

    13 грудня

    «Спортинг» - «Ворскла».

    Джерело: Tribuna.com

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