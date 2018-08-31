«Ворскла» розпочне груповий етап Ліги Європи матчем з «Арсеналом», а завершить - зі «Спортингом»
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Заключний матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» проведе в гостях у «Спортинга» 13 грудня
Став відомий календар виступів «Ворскли» в Лізі Європи.
Полтавський клуб потрапив в групу Е, де зустрінеться з «Арсеналом», «Спортингом» і «Карабахом».
Команда Василя Сачка почне виступ у Лізі Європи в Лондоні 20 вересня матчем проти «Арсеналу».
Заключний матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» проведе в гостях у «Спортинга» 13 грудня.
1-й тур
20 вересня
«Арсенал» - «Ворскла»
2-й тур
4 жовтня
«Ворскла» - «Спортинг»
3-й тур
25 жовтня
«Карабах» - «Ворскла»
4-й тур
8 листопада
«Ворскла» - «Карабах»
5-й тур
29 листопада
«Ворскла» - «Арсенал»
6-й тур
13 грудня
«Спортинг» - «Ворскла».
Джерело: Tribuna.com