«Ворскла» також буде представлена у футбольному симуляторі FIFA 19



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ФК Ворскла

До цього єдиним клубом з України, який був представлений в симуляторі, був «Шахтар»

У футбольному симуляторі FIFA 19 від EA Sports буде представлено три українські клуби.

Крім «Шахтаря» і «Динамо» вболівальники отримають можливість зіграти за «Ворсклу», повідомляє TheItalianTrader.

Команда Василя Сачка, нагадаємо, в сезоні 2017/18 фінішувала на третьому місці і отримала пряму путівку в груповий етап Ліги Європи.

До цього єдиним клубом з України, який був представлений в симуляторі, був «Шахтар».

Тільки 20-го серпня стало відомо, що в симуляторі буде представлено київське «Динамо».

Джерело: ua.tribuna.com