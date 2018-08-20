«Ворскла» також буде представлена у футбольному симуляторі FIFA 19
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ФК Ворскла
До цього єдиним клубом з України, який був представлений в симуляторі, був «Шахтар»
У футбольному симуляторі FIFA 19 від EA Sports буде представлено три українські клуби.
Крім «Шахтаря» і «Динамо» вболівальники отримають можливість зіграти за «Ворсклу», повідомляє TheItalianTrader.
Команда Василя Сачка, нагадаємо, в сезоні 2017/18 фінішувала на третьому місці і отримала пряму путівку в груповий етап Ліги Європи.
До цього єдиним клубом з України, який був представлений в симуляторі, був «Шахтар».
Тільки 20-го серпня стало відомо, що в симуляторі буде представлено київське «Динамо».
Джерело: ua.tribuna.com