«Ворскла» у видовищному матчі обіграла сербську команду
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Розсилка
Полтавський клуб виграв у «Напредака» з рахунком 3:2
У вівторок, 30 січня, «Ворскла» зіграла проти команди Маркоскі.
Щоправда, як інформує офіційний сайт полтавського клубу, Йован залишився на лаві запасних через невелике ушкодження.
Також не брав участі у матчі і капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков, який трохи застудився, й Олександр Скляр через ушкодження.
Це – п'ята перемога «Ворскли» на зборах.
За грою спостерігали тренери тбіліського «Динамо», з яким «Ворсклі» грати 2 лютого.
Товариський матч з футболу
«Ворскла» (Полтава) – «Напредак» (Сербія) – 3:2 (3:2)
Голи у «Ворскли»: Кулач (10), Гіоргадзе (18), Кобахідзе (35)
«Ворскла»: Ткаченко (Каневцев, 55), Гіоргадзе, Чижов (Даллку, 55), Пердута, Сапай, Кравченко, Шарпар, Кобахідзе (Одарюк, 55), Кулач (Васін, 46), Ребенок (Кадимян, 46), Коломоєць.
Нагадаємо, «Ворскла» поповнилася захисником із чемпіонату Словаччини.