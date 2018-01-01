«Ворскла» у видовищному матчі обіграла сербську команду

Полтавський клуб виграв у «Напредака» з рахунком 3:2

У вівторок, 30 січня, «Ворскла» зіграла проти команди Маркоскі. Щоправда, як інформує офіційний сайт полтавського клубу, Йован залишився на лаві запасних через невелике ушкодження. Також не брав участі у матчі і капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков, який трохи застудився, й Олександр Скляр через ушкодження. Це –