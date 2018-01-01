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    «Ворскла» у видовищному матчі обіграла сербську команду

    Полтавський клуб виграв у «Напредака» з рахунком 3:2
    У вівторок, 30 січня, «Ворскла» зіграла проти команди Маркоскі. Щоправда, як інформує офіційний сайт полтавського клубу, Йован залишився на лаві запасних через невелике ушкодження. Також не брав участі у матчі і капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков, який трохи застудився, й Олександр Скляр через ушкодження. Це –
    • Сьогодні, 20:44
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    Фото ФК &laquo;Ворскла&raquo;
    Фото ФК «Ворскла»

    Полтавський клуб виграв у «Напредака» з рахунком 3:2

    У вівторок, 30 січня, «Ворскла» зіграла проти команди Маркоскі.

    Щоправда, як інформує офіційний сайт полтавського клубу, Йован залишився на лаві запасних через невелике ушкодження.

    Також не брав участі у матчі і капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков, який трохи застудився, й Олександр Скляр через ушкодження.

    Це – п'ята перемога «Ворскли» на зборах.

    За грою спостерігали тренери тбіліського «Динамо», з яким «Ворсклі» грати 2 лютого.

    Товариський матч з футболу

    «Ворскла» (Полтава) – «Напредак» (Сербія) – 3:2 (3:2)

    Голи у «Ворскли»: Кулач (10), Гіоргадзе (18), Кобахідзе (35)

    «Ворскла»: Ткаченко (Каневцев, 55), Гіоргадзе, Чижов (Даллку, 55), Пердута, Сапай, Кравченко, Шарпар, Кобахідзе (Одарюк, 55), Кулач (Васін, 46), Ребенок (Кадимян, 46), Коломоєць.

    Нагадаємо, «Ворскла» поповнилася захисником із чемпіонату Словаччини.

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