«Ворскла» завершила перший турецький збір перемогою над польським клубом
- Сьогодні, 16:53
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Розсилка
Полтавська команда виявилася сильнішою за «Арку»
Відпрацювавши вечірню програму тренування напередодні, полтавські футболісти закрили перший етап зимових турецьких навчально-тренувальних зборів грою проти польської «Арки».
Опісля делегація полтавського клубу вирушить додому, інформує офіційний сайт клубу.
28 січня «Ворскла» повернеться до Антальї, аби пройти другий, він же фінальний, етап підготовки до чемпіонату УПЛ сезону-2017/18, який поновиться у середині лютого.
Шосту команду польської Екстракляси полтавці перемогли з рахунком 2:1.
Товариський матч з футболу
«Ворскла» (Полтава) – «Арка» (Польща) – 2:1 (1:0)
Голи у «Ворскли»: 1:0 – Кулач (9), 2:0 – Васін (54)
«Ворскла» (1-й тайм): Шуст, Сапай, Чижов, Гіоргадзе, Пердута, Шарпар, Чеснаков, Ребенок, Кулач, Кобахідзе, Васін.
«Ворскла» (2-й тайм): Шуст, Дедяєв, Гіоргадзе, Даллку (Остапенко, 65), Сапай, Чеснаков (Сидоренко, 79), Кравченко, Одарюк, Кадимян, Васін (Шаповал, 72), Коломоєць.
Нагадаємо, двоє гравців «Ворскли» тренуються за індивідуальною програмою.