«Ворскла» здобула вже другу перемогу на турецькому зборі
- Сьогодні, 18:47
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Розсилка
Цього разу полтавці обіграли словацький «Спартак»
«Ворскла» провела другу за ліком товариську зустріч на зборі у Туреччині.
У ній команда Василя Сачка зустрічалася з лідером чемпіонату Словаччини – «Спартаком» з Трнави, інформує офіційний сайт полтавців.
Зранку ворскляни багато уваги під час тренування приділили ударам по воротах з різних дистанцій, практикували і певні заготовки, що можуть стати у нагоді під час гри.
Попри товариський статус поєдинку, Василь Сачко з помічниками серйозно налаштовували своїх підопічних.
У підсумку українська команда перемогла з рахунком 2:1.
Товариський матч з футболу
«Ворскла» (Полтава) – «Спартак» (Словаччина) – 2:1 (1:1)
Голи у «Ворскли»: 1:0 – Кадимян (32), 2:1 – Одарюк (77)
«Ворскла» (перший тайм): Ткаченко, гравець на перегляді, Чижов, Остапенко, Пердута (к), Кадимян, Скляр, Кравченко, Кобахідзе, Кулач, Васін.
«Ворскла» (другий тайм): Ткаченко (Вічний), Саків, Гіоргадзе, Даллку, гравець на перегляді, Ребенок, Чеснаков, Сапай (к), Одарюк, Сидоренко, Коломоєць.
Нагадаємо, «Ворскла» перемогла у стартовому спарингу в Туреччині.