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    «Ворскла» здобула вже другу перемогу на турецькому зборі

    Цього разу полтавці обіграли словацький «Спартак»
    «Ворскла» провела другу за ліком товариську зустріч на зборі у Туреччині. У ній команда Василя Сачка зустрічалася з лідером чемпіонату Словаччини – «Спартаком» з Трнави, інформує офіційний сайт полтавців. Зранку ворскляни багато уваги під час тренування приділили ударам по воротах з різних дистанцій, практикували і
    • Сьогодні, 18:47
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    Фото ФК &laquo;Ворскла&raquo;
    Фото ФК «Ворскла»

    Цього разу полтавці обіграли словацький «Спартак»

    «Ворскла» провела другу за ліком товариську зустріч на зборі у Туреччині.

    У ній команда Василя Сачка зустрічалася з лідером чемпіонату Словаччини – «Спартаком» з Трнави, інформує офіційний сайт полтавців.

    Зранку ворскляни багато уваги під час тренування приділили ударам по воротах з різних дистанцій, практикували і певні заготовки, що можуть стати у нагоді під час гри.

    Попри товариський статус поєдинку, Василь Сачко з помічниками серйозно налаштовували своїх підопічних.

    У підсумку українська команда перемогла з рахунком 2:1.

    Товариський матч з футболу

    «Ворскла» (Полтава) – «Спартак» (Словаччина) – 2:1 (1:1)

    Голи у «Ворскли»: 1:0 – Кадимян (32), 2:1 – Одарюк (77)

    «Ворскла» (перший тайм): Ткаченко, гравець на перегляді, Чижов, Остапенко, Пердута (к), Кадимян, Скляр, Кравченко, Кобахідзе, Кулач, Васін.

    «Ворскла» (другий тайм): Ткаченко (Вічний), Саків, Гіоргадзе, Даллку, гравець на перегляді, Ребенок, Чеснаков, Сапай (к), Одарюк, Сидоренко, Коломоєць.

    Нагадаємо, «Ворскла» перемогла у стартовому спарингу в Туреччині.

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