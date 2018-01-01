«Ворскла» здобула вже другу перемогу на турецькому зборі

Цього разу полтавці обіграли словацький «Спартак»

«Ворскла» провела другу за ліком товариську зустріч на зборі у Туреччині. У ній команда Василя Сачка зустрічалася з лідером чемпіонату Словаччини – «Спартаком» з Трнави, інформує офіційний сайт полтавців. Зранку ворскляни багато уваги під час тренування приділили ударам по воротах з різних дистанцій, практикували і