Вперше в історії українська каратиста здобула олімпійську ліцензію



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Анжеліка Терлюга на семи з останніх дев'яти турнірів престижної серії «Карате1» виходила у фінал Фото із соцмереж

Анжеліка Терлюга підтвердила статус першого номера світового рейтингу

Україна отримала першу в своїй історії ліцензію на літні Олімпійські ігри у карате. Перепустку в Токіо-2020 здобула одеситка Анжеліка Терлюга.

27-річна українка є лідером світового рейтингу у ваговій категорії до 55 кг. Анжеліка зуміла ґарантувати собі поїздку на Олімпіаду на змаганнях Прем'єр-ліги в Дубаї.

Для отримання ліцензії українці потрібно було виступити в Еміратах краще німкені Яни Месершмідт – і Терлюзі це вдалося. Наша співвітчизниця вже вийшла в фінал турніру, тоді як німкеня зупинилася в півфіналі, поступившись суперниці Терлюги в бою за золото – єгиптянці Аттіє Ясмін.

Емоції переповнили Анжеліку і вона поділилася ними в соціальних мережах:

«Ліцензія для України на Олімпійські Ігри! Не знаю навіть, що сказати, як описати емоції слова... Просто не вірю, що це відбувається зі мною. Думаю, що завтра прокинуся і виявиться, що це все було прекрасним сном. Просто хочу подякувати всім, хто мені допомагав і підтримував, дякую вам величезне».

На семи з останніх дев'яти турнірів престижної серії «Карате1» українка виходила у фінал, де п'ять разів перемагала.

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