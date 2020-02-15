  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вперше в історії українська каратиста здобула олімпійську ліцензію

    • Розсилка
    Анжеліка Терлюга&nbsp;на семи з останніх дев'яти турнірів престижної серії &laquo;Карате1&raquo; виходила у фінал - Вперше в історії українська каратиста здобула олімпійську ліцензію
    Анжеліка Терлюга на семи з останніх дев'яти турнірів престижної серії «Карате1» виходила у фінал
    Фото із соцмереж

    Анжеліка Терлюга підтвердила статус першого номера світового рейтингу

    Україна отримала першу в своїй історії ліцензію на літні Олімпійські ігри у карате. Перепустку в Токіо-2020 здобула одеситка Анжеліка Терлюга.

    27-річна українка є лідером світового рейтингу у ваговій категорії до 55 кг. Анжеліка зуміла ґарантувати собі поїздку на Олімпіаду на змаганнях Прем'єр-ліги в Дубаї.

    Для отримання ліцензії українці потрібно було виступити в Еміратах краще німкені Яни Месершмідт – і Терлюзі це вдалося. Наша співвітчизниця вже вийшла в фінал турніру, тоді як німкеня зупинилася в півфіналі, поступившись суперниці Терлюги в бою за золото – єгиптянці Аттіє Ясмін.

    Емоції переповнили Анжеліку і вона поділилася ними в соціальних мережах:

    «Ліцензія для України на Олімпійські Ігри! Не знаю навіть, що сказати, як описати емоції слова... Просто не вірю, що це відбувається зі мною. Думаю, що завтра прокинуся і виявиться, що це все було прекрасним сном. Просто хочу подякувати всім, хто мені допомагав і підтримував, дякую вам величезне».

    На семи з останніх дев'яти турнірів престижної серії «Карате1» українка виходила у фінал, де п'ять разів перемагала.

     Читайте також: Найкрасивіші українські каратисти розпочали 2020 рік з яскравих перемог
    карате Олімпіада-2020 Анжеліка Терлюга Яна Месершмідт Аттіє Ясмін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ