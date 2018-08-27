Вперше в історії US Open перша ракетка світу програла вже у стартовому матчі



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Сімона Халеп

Сімона Халеп у стартовому матчі сенсаційно програла представниці Естонії

Перша ракетка світового рейтингу Сімона Халеп сенсаційно програла вже у першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У першому колі румунська тенісистка доволі несподівано програла представниці Естонії Кайє Канепі - 2:6, 4:6

Канепі, у свою чергу, вперше з травневого турніру в Мадриді-2015 обіграла тенісистку топ-20.

Таким чином, вперше в історії US Open лідер світового рейтингу вибуває з розіграшу вже після першого кола.

До цього, таке відбувалося на всіх турнірах Grand Slam (на Wimbledon тричі), крім Відкритого чемпіонату США.

Зазначимо, що в минулому сезоні Халеп також поступилася в першому раунді US Open, як і на старті другого хардового турніру Australian Open.

Нагадаємо, у друге коло вийшла українська тенісистка Еліна Світоліна.

Джерело: Xsport.ua