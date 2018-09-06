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    Яремчук і Маліновський вийдуть в старті на матч проти Чехії

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    Фото: ФФУ - Яремчук і Маліновський вийдуть в старті на матч проти Чехії
    Фото: ФФУ

    Став відомий стартовий склад збірної України

    Стали відомі стартові склади матчу Ліги націй Чехія - Україна.

    Матч відбудеться в Чехії на стадіоні імені Мирослава Валенти.

    Початок - о 21.45.

    Україна: П'ятов, Матвієнко, Ракицький, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос, Яремчук.

    Запасні: Бойко, Лунін, Бурда, Хачеріді, Макаренко, Данченко, Цуріков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Сидорчук, Селезньов

    Нагадаємо, на матчі Ліги націй між збірними Чехії та України очікується аншлаг.

    За офіційними даними, на трибунах стадіону імені Мирослава Валенти зберуться 7 тисяч чеських та тисяча українських вболівальників.

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