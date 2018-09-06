Яремчук і Маліновський вийдуть в старті на матч проти Чехії
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Фото: ФФУ
Став відомий стартовий склад збірної України
Стали відомі стартові склади матчу Ліги націй Чехія - Україна.
Матч відбудеться в Чехії на стадіоні імені Мирослава Валенти.
Початок - о 21.45.
Україна: П'ятов, Матвієнко, Ракицький, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос, Яремчук.
Запасні: Бойко, Лунін, Бурда, Хачеріді, Макаренко, Данченко, Цуріков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Сидорчук, Селезньов
Нагадаємо, на матчі Ліги націй між збірними Чехії та України очікується аншлаг.
За офіційними даними, на трибунах стадіону імені Мирослава Валенти зберуться 7 тисяч чеських та тисяча українських вболівальників.