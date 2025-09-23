Вплинув бойкот. Федерація пояснила, чому зірки українського дзюдо змінюють громадянство

Україна втратила чотирьох перспективних дзюдоїстів через зміну спортивного громадянства

Одна з найбільш гучних подій осені в українському спорті – втрата збірною України з дзюдо однієї з найбільш перспективних спортсменок свого складу. 21-річна Єлизавета Литвиненко змінила спортивне громадянство і найближчим часом розпочне представляти збірну ОАЕ, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Литвиненко – бронзова медалістка чемпіонату світу-2022 з дзюдо, за попередні два роки здобула шість медалей топтурнірів, що проходять під егідою Міжнародної федерації з дзюдо. А торік ще й виступила на Олімпійських іграх у Парижі, де показала найкращий результат серед усіх українських дзюдоїстів – сьоме місце.

Цьогоріч же Литвиненко виступила лише на одному старті: на Відкритому кубку Варшави. Після цього спортсменка не увійшла до складу збірної України на чемпіонат Європи (замість неї у вазі до 78 кг була представлена Юлія Курченко). А вже після цього збірна України розпочала бойкотувати більшість змагань, що проходять під егідою IJF, причиною чому стало повернення білоруських спортсменів до виступів під державним прапором.

Через бойкот Україна встигла пропустити два чемпіонати світу – серед дорослих і кадетів. А з моменту рішення бойкотувати змагання одразу кілька українських дзюдоїстів змінили спортивне громадянство – випадок з Литвиненко став вже четвертим за місяць:

Іларія Цуркан (16 років, вага до 63 кг) – №2 світового рейтингу серед кадетів, переможниця Європейського юнацького олімпійського фестивалю у складі України; віцечемпіонка світу серед кадетів – вже у складі збірної Словенії.

Ігор Цуркан (20 років, вага до 81 кг) – №6 світового рейтингу серед юніорів, 2-разовий медаліст чемпіонатів Європи серед юніорів; бронзовий призер ЧС та чемпіон Європи серед кадетів у 2022 році. На сайті IJF Цуркан ще вказаний, як дзюдоїст збірної України, але разом з сестрою Іларією перейшов у збірну Словенії.

Олексій Болдирєв (20 років, вага до 90 кг) – №6 світового рейтингу серед юніорів; 3-разовий медаліст етапів Кубка Європи. На сайті IJF вказаний представником збірної Польщі.

Причини зміни спортивного громадянства дзюдоїсти не пояснювали. При цьому Цуркан отримала нагоду стати віцечемпіонкою світу серед кадетів саме завдяки тому, що почала виступати за Словенію: у разі продовження виступів за збірну України вона б пропустила цей турнір саме через бойкот.

Суспільне Спорт звернулося до Федерації дзюдо України стосовно ситуації з відтоком атлетів в інші країни. Федерація відповіла на запитання, пов'язані з мотивами зміни спортивного громадянства Єлизаветою Литвиненко, іншими ексукраїнськими дзюдоїстами, а також чи пов'язані ці рішення з бойкотом збірною міжнародних змагань, на яких присутні представники Білорусі.

Коли федерація дізналася про перехід Литвиненко в ОАЕ? Як спортсменка аргументувала перехід та чи можна було федерації зупинити цей процес?

Єлизавета в липні повідомила ФДУ, що ухвалила рішення жити за кордоном разом із сімʼєю і бажає представляти іншу країну. Через деякий час надійшов офіційний запит від ОАЕ.

Коли Литвиненко зможе виступати за іншу країну? На якому етапі процес переходу та чи передбачені санкції/карантин для дзюдоїстки?

Вже може представляти, карантин не передбачено. За домовленістю Федерації дзюдо ОАЕ гарантує безкоштовну участь 10 наших спортсменів протягом 2026-2028 років на турнірі Grand Slam в Абу-Дабі.

Протягом останнього часу четверо дзюдоїстів змінили/змінюють громадянство. Чому відбувається відтік?

Спортсмени Олексій Болдирєв та Ігор та Іларія Цуркани з 2022 року проживають закордоном. Болдирєв та Цуркан Ігор з початку війни жодного разу не заїжджали на територію України та не брали участь у національних змаганнях.

Незважаючи на це, ФДУ та Міністерство молоді та спорту відряджали цих спортсменів на всі планові змагання юніорської та дорослої збірної. Наприклад, в 2025 році Цуркан Ігор взяв участь у турнірах Grand Slam у Таджикистані та Казахстані. Орієнтовна вартість витрат на ці заходи на одну особу склала 180 тисяч гривень.

Олексій Болдирєв вже минулого року отримав відкріплення від ФДУ та виступав за Словенію, а в цьому році перебрався до Польщі. Говорити про відтік, посилаючись на приклад Болдирєва та Цуркан, некоректно. Зміна спортивного громадянства була для них справою часу. Незважаючи на це, ФДУ до останнього підтримували з ними звʼязок, створювали всі необхідні умови для тренувань.

Чи пов'язана зміна громадянства з бойкотом змагань, куди заявлені дзюдоїсти з Росії та Білорусі?

Звичайно, ця ситуація однозначно зіграла свою роль і дала поштовх для зміни спортивного громадянства спортсменів. ФДУ вимушена керуватися наказом Міністерства молоді та спорту №4435, щодо заборони на участь у змаганнях, де представлені росіяни або білоруси під своїм прапором.

Проте, в першу чергу, ці спортсмени вже декілька років не живуть в Україні і, мабуть, остаточно вирішили не повʼязувати своє майбутнє з нашою країною. Родина Литвиненко також певний час мешкає закордоном.

Чи є ще дзюдоїсти, які будуть змінювати спортивне громадянство?

У ФДУ немає інформації про можливу зміну спортивного громадянства іншими членами національної збірної команди України з дзюдо.

Нагадаємо, зіркова українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко змінила громадянство.