Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Колишня помічниця Байдена Тара Рід набула російського громадянства
Тара Рід переїхала до країни-агресорки

Тара Рід, колишня помічниця експрезидента США Джо Байдена в 1990-х, коли він був сенатором, отримала російське громадянство. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Відповідний указ російського диктатора Володимира Путіна №670 від 22 вересня опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ. «Надати громадянство Росії Маккейб Александрі Тара, яка народилася 26 лютого 1964 року у Сполучених Штатах Америки», – йдеться в документі.

Тара Рід змінила ім'я на Александра Маккейб наприкінці 1990-х, щоб нібито захистити себе від колишнього чоловіка, якого вона звинувачувала у домашньому насильстві.

На початку 2020 року Рід заявила, що Байден, який тоді брав участь у президентських перегонах, у 1993 році нібито вчинив щодо неї сексуальний напад у коридорі будівлі Конгресу США, коли він був сенатором, а вона працювала у його команді. Сам він категорично заперечив ці звинувачення, але вони стали серйозним викликом для його кампанії проти Дональда Трампа, який тоді перебував на посаді президента США.

Рід переїхала в Росію 2023 року. Вона казала, що нібито не почувається в безпеці у США, висловлювалась проти підтримки України, і повідомила, що збирається просити про надання російського громадянства. Після переїзду вона співпрацювала з пропагандистським телеканалом RT.

Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден, якому 82 роки, веде значно скромніше життя порівняно зі своїми попередниками-демократами. За даними видання The Wall Street Journal, його можливості для публічної та корпоративної діяльності обмежені через похилий вік, знижену популярність у партії та побоювання, пов'язані з впливом Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що колишній президент США Джо Байден переніс операцію з видалення уражень раку шкіри. 

У березні офіс Байдена оголосив, що у нього діагностували агресивну форму раку простати, яка поширилася на кістки.

До слова, президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена у тому, що він забороняв Україні бити по Російській Федерації.

 

Теги: росія США Джозеф Байден Дональд Трамп президент громадянство

