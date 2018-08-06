Всі квитки на матч «Славія» - «Динамо» продано
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Розсилка
На матчі очікується аншлаг
У Празі «Славію» буде підтримувати повний стадіон вболівальників.
Як повідомляє офіційний сайт чеського клубу, на матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо» були продані всі квитки.
Для гостей, «Динамо», виділена квота в розмірі 200 квитків.
Стадіон «Еден», на якому пройде поєдинок, вміщує 21 тисячу вболівальників.
Поєдинок «Славія» - «Динамо» відбудеться 7 серпня.
Початок матчу о 20.30.
У разі перемоги над «Славією» «Динамо» в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів може зіграти з переможцем пари «Стандард» - «Аякс».
Джерело: ua.tribuna.com