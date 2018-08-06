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    Всі квитки на матч «Славія» - «Динамо» продано

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    Всі квитки на матч «Славія» - «Динамо» продано

    На матчі очікується аншлаг

    У Празі «Славію» буде підтримувати повний стадіон вболівальників.

    Як повідомляє офіційний сайт чеського клубу, на матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо» були продані всі квитки.

    Для гостей, «Динамо», виділена квота в розмірі 200 квитків.

    Стадіон «Еден», на якому пройде поєдинок, вміщує 21 тисячу вболівальників.

    Поєдинок «Славія» - «Динамо» відбудеться  7 серпня.

    Початок матчу о 20.30.

    У разі перемоги над «Славією» «Динамо» в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів може зіграти з переможцем пари «Стандард» - «Аякс».

    Джерело: ua.tribuna.com

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