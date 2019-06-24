Втікач Онищенко назвав міністра спорту Жданова «тупою мавпою»
Олександр Романович та Ігор Олександрович влаштували перепалку в «Фейсбуку»
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував рішення суду про дозвіл Онищенко балотуватися до Верховної Ради.
За його словами, депутат-утікач Олександр Онищенко не міг «представляти Україну на кінних змаганнях», оскільки не входить до складу національної збірної України з кінного спорту на 2019 рік, і не мав жодних відряджень від Мінмолодьспорту.
«Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 року і до цього часу не спрямовувало і не фінансувало участі Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом міністерства №5286 від 28.12.2018, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством жодних відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях», - спершу сміливо зазначив пан Жданов, а потім мовчки стер своє повідомлення в «Фейсбуку».
Пан Онищенко теж відповів, тільки прибирати повідомлення не став.
«Для тупої мавпи пояснюю, що українська команда брала участь на трьох останніх Олімпійських іграх, завдяки мені та без його акцепту або фінансування. А я особисто брав участь у всіх міжнародних змаганнях останніх п’ять років під стягом України. Для цього мені не потрібен псевдоміністр, його згода і бюджетні гроші», - написав Олександр Романович, котрий досі вважається президентом Федерації кінного спорту України, на своїй сторінці в «Фейсбуку».