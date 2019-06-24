Втікач Онищенко назвав міністра спорту Жданова «тупою мавпою»



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Олександр Онищенко готується повернутися в Україну на білому коні СПОРТ bigmir)net

Олександр Романович та Ігор Олександрович влаштували перепалку в «Фейсбуку»

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував рішення суду про дозвіл Онищенко балотуватися до Верховної Ради.

За його словами, депутат-утікач Олександр Онищенко не міг «представляти Україну на кінних змаганнях», оскільки не входить до складу національної збірної України з кінного спорту на 2019 рік, і не мав жодних відряджень від Мінмолодьспорту.

«Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 року і до цього часу не спрямовувало і не фінансувало участі Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом міністерства №5286 від 28.12.2018, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством жодних відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях», - спершу сміливо зазначив пан Жданов, а потім мовчки стер своє повідомлення в «Фейсбуку».

Пан Онищенко теж відповів, тільки прибирати повідомлення не став.

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«Для тупої мавпи пояснюю, що українська команда брала участь на трьох останніх Олімпійських іграх, завдяки мені та без його акцепту або фінансування. А я особисто брав участь у всіх міжнародних змаганнях останніх п’ять років під стягом України. Для цього мені не потрібен псевдоміністр, його згода і бюджетні гроші», - написав Олександр Романович, котрий досі вважається президентом Федерації кінного спорту України, на своїй сторінці в «Фейсбуку».