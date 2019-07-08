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    Вукоєвич: новий сезон буде динамівським

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    Огнєн Вукоєвич - Вукоєвич: новий сезон буде динамівським
    Огнєн Вукоєвич
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    Хорватський скаут «Динамо» поділився найближчими планами

    Колишній півзахисник київського «Динамо» Огнєн Вукоєвич розпочав тренерську кар’єру, очоливши молодіжну збірну Хорватії. Наразі 35-річний фахівець поєднує посаду зі скаутською роботою на користь «Динамо».

    «Хорватська федерація бажає розвивати молодих тренерів. Вони бачили мою скаутську роботу в збірній, тому і поцікавилися бажанням очолити молодіжну команду. Мені ще багато потрібно вчитися. Скоро отримаю тренерську ліцензію категорії PRO. Наше завдання – готувати молодь для головної збірної.
    Вдячний президенту «Динамо» Ігорю Суркісу за розуміння мого бажання працювати в збірній. У «Динамо» великий потенціал, багато талановитих гравців. Сподіваюсь, молодь, яка кілька років грає за основну команду, наступного сезону поверне чемпіонство та Лігу чемпіонів до Києва. Впевнений, що настуний сезон буде динамівським», - передає слова Вукоєвича прес-служба киян.

    Огнєн Вукоєвич виступав за «Динамо» з 2008 по 2015 рік. Чемпіон України 2009 року.

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