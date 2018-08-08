«Вулвергемптон» домовився з «Манчестер Сіті» про трансфер Зінченка



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Олександр Зінченко

Залишилося переконати самого українського футболіста

«Вулвергемптон» не припиняє спроб підписати півзахисника «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Express & Star.

Після рекордного трансферу вінгера «Мідлсбро» Адама Траоре за 20 мільйонів фунтів, англійський клуб розраховує оформити ще хоча б одну операцію.

Зазначається, що «вовки» домовилися про перехід з «Ман Сіті», але сам українець поки не хоче погоджуватися.

Керівництво «Вулвергемптона» має сьогодні провести переговори з 21-річним хавбеком і спробувати його переконати.

«Вовки» раніше продали основного лівого захисника Баррі Дугласа в «Лідс».

Трансферне вікно в Англії закривається 9 серпня.

Джерело: ua.tribuna.com