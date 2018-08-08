  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Вулвергемптон» домовився з «Манчестер Сіті» про трансфер Зінченка

    • Розсилка
    Олександр Зінченко - «Вулвергемптон» домовився з «Манчестер Сіті» про трансфер Зінченка
    Олександр Зінченко

    Залишилося переконати самого українського футболіста

    «Вулвергемптон» не припиняє спроб підписати півзахисника «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

    Про це повідомляє Express & Star.

    Після рекордного трансферу вінгера «Мідлсбро» Адама Траоре за 20 мільйонів фунтів, англійський клуб розраховує оформити ще хоча б одну операцію.

    Зазначається, що «вовки» домовилися про перехід з «Ман Сіті», але сам українець поки не хоче погоджуватися.

    Керівництво «Вулвергемптона» має сьогодні провести переговори з 21-річним хавбеком і спробувати його переконати.

    «Вовки» раніше продали основного лівого захисника Баррі Дугласа в «Лідс».

    Трансферне вікно в Англії закривається 9 серпня.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ