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Британський гранд призначив легендарного тренера на новий сезон

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Британський гранд призначив легендарного тренера на новий сезон
Мартін О'Ніл продовжить роботу з «кельтами»
фото: ФК «Селтік»

Керівництво клубу вирішило не шукати добра від добра

Шотландський «Селтік» затвердив Мартіна О'Ніла на посаді керманича команди на постійній основі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений фахівець готуватиме «кельтів» до нової кампанії. Ірландець втретє очолив колектив із Глазго в січні. Під керівництвом О'Ніла «Селтік» зумів оформити дубль – виграв Прем'єршип і Кубок Шотландії.

Тренер уклав із грандом контракт на один рік із опцією продовження співпраці ще на сезон. Навесні наступного року О'Ніл святкуватиме 75-річчя. На тренерську роботу він перейшов ще наприкінці 80-х.

Чим відомий Мартін О'Ніл

Уродженець села Кілріа в Північній Ірландії, найкращі роки ігрової кар'єри провів у складі англійського «Ноттінгем Форест».

Разом із «лісниками» став чемпіоном Англії та виграв два Кубки чемпіонів. Також завоював два Кубки ліги, Суперкубок Англії та Суперкубок УЄФА. У лавах збірної Північної Ірландії став першим капітаном-католиком і взяв участь в ЧС-1982.

У різні роки тренував англійські клуби – «Віком», «Норідж», «Лестер», бірмінгемську «Астон Віллу», «Сандерленд», «Ноттінгем». Виграв два Кубки ліги з «лисицями». Також працював зі збірною Ірландії та вивів національну команду на Євро-2016.

Мартін О'Ніл на чолі «Селтіка»

Уперше очолив «кельтів» перед сезоном 2000/01 та віддав гранду п'ять років. За цей час виграв три чемпіонські титули, три Кубки Шотландії та Кубок шотландської ліги. Також дійшов із командою до фіналу Кубка УЄФА 2003/04.

Вдруге працював із «Селтіком» у жовтні-грудні торік, поки керівництво клубу шукало нового тренера після відставки Брендана Роджерса. Втретє став до керма «кельтів» 5 січня цьогоріч.

До слова, англійський «Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера. Ним прогнозовано став Каррік. У січні англійський фахівець очолив «червоних дияволів» до кінця сезону.

Нагадаємо, лондонський «Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг. «Каноніри» випередили переможців решти провідних чемпіонатів Європи за виграними призовими. Столичний гранд отримає понад 223 млн євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер ФК «Селтік»

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