Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ПСЖ націлився на трансфер лідера «Баварії» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
ПСЖ націлився на трансфер лідера «Баварії» – ЗМІ
Майкл Олісе провів надрезультативний сезон
фото: EFE

Переможець Ліги чемпіонів вирішив підсилити атакувальний потенціал команди

Півзахисник мюнхенської «Баварії» Майкл Олісе потрапив до сфери зацікавлень французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foot Mercato.

Керівництво ПСЖ зробило хавбека однією з пріоритетних цілей на літо. Конкуренцію французькому гранду складе мадридський «Реал». Іспанський гранд може запропонувати за Олісе 150 млн євро.

Водночас «Баварія» не збирається відпускати провідного виконавця. Контракт француза з «ротен» розрахований до літа 2029 року. Раніше уродженець Лондона виступав у чемпіонаті Англії за «Редінг» і лондонський «Крістал Пелас».

Олісе в нинішньому сезоні провів 52 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 22 голи та 31 асист. У складі збірної Франції атакувальний півзахисник вирушив на Чемпіонат світу.

Клуби з найбільшою кількістю представників на ЧС-2026

Загалом десяток і більше футболістів делегували 17 команд. До цієї когорти несподівано потрапили празька «Славія» і ПСВ із нідерландського Ейндговена. Обидва гранди відрядили на Кубок світу 10 виконавців.

  • «Манчестер Сіті» – 19 футболістів
  • «Баварія» – 18
  • «Арсенал» – 16
  • ПСЖ – 16
  • «Барселона» – 15
  • «Крістал Пелас» – 12
  • «Манчестер Юнайтед» – 12
  • «Аль-Хіляль» – 12
  • «Атлетіко» – 12
  • «Ліверпуль» – 11
  • «Боруссія» Д – 11
  • «Галатасарай» – 11
  • «Славія» Прага – 10
  • «Мілан» – 10
  • ПСВ – 10
  • «Реал» – 10
  • «Фенербахче» – 10

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B
29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F
29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C
30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I
1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J
3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L
3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G
4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H
4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, центрбек ПСЖ Ілля Забарний прокоментував тріумф у Лізі чемпіонів 2025/26. Оборонець зіграв 15 хвилин в овертаймі. У серії пенальті одинадцятиметровий він не виконував.

Нагадаємо, раніше «Парі Сен-Жермен» накинув оком на опальну зірку «Реала» Федеріко Вальверде. Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія ФК Парі Сен-Жермен Бундесліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вільян Пачо зібрав колекцію трофеїв у Парижі
ПСЖ визначився з долею напарника Забарного
8 червня, 15:27
Хвіча Кварацхелія серійним агресорам коментарів вирішив не давати
Лідер ПСЖ відшив російського журналіста після фіналу Ліги чемпіонів
1 червня, 16:30
Маркіньйос вдруге підняв над головою трофей головного єврокубка
Безпека на першому місці. ПСЖ поділився кумедним відео з трофеєм Ліги чемпіонів
1 червня, 11:29
Елі Крупі зацікавив імениті клуби
ПСЖ знайшов потенційне підсилення в чемпіонаті Англії
1 червня, 10:55
Цьогорічні заворушення виявилися значно менш руйнівними
Фанати ПСЖ влаштували погроми в Парижі після перемоги в Лізі чемпіонів
31 травня, 05:01
Дружина Сафонова Марина принесла російський прапор
Фінал Ліги чемпіонів. Дружина гравця ПСЖ вийшла на поле з прапором Росії
30 травня, 23:42
ПСЖ і «Арсенал» у фіналі Ліги чемпіонів визначили найсильніший клуб Європи
ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів
30 травня, 22:04
Хвіча Кварацхелія підкорив єврокубок
Одноклубник Забарного визнаний найкращим у сезоні Ліги чемпіонів
31 травня, 19:30
Ілля Забарний тріумфально завершив сезон
Забарний – про перемогу в Лізі чемпіонів: Пишаюся тим, що я українець
31 травня, 16:56

Новини

Керівник українського біатлону Крулько прокоментував зміни тренерів збірних
Керівник українського біатлону Крулько прокоментував зміни тренерів збірних
Британський гранд призначив легендарного тренера на новий сезон
Британський гранд призначив легендарного тренера на новий сезон
ПСЖ націлився на трансфер лідера «Баварії» – ЗМІ
ПСЖ націлився на трансфер лідера «Баварії» – ЗМІ
Інфантіно розповів, на що був готовий аби Іран приїхав на Чемпіонат світу 2026
Інфантіно розповів, на що був готовий аби Іран приїхав на Чемпіонат світу 2026
Найкращий арбітр Африки, який отримав відмову у в'їзді до США на Мундіаль, готовий працювати в Росії
Найкращий арбітр Африки, який отримав відмову у в'їзді до США на Мундіаль, готовий працювати в Росії
Чемпіонка Європи Лівач зізналась, як налаштовується на сутички зі суперницями з країн-агресорів
Чемпіонка Європи Лівач зізналась, як налаштовується на сутички зі суперницями з країн-агресорів

Новини

ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Сьогодні, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Сьогодні, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua