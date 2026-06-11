ПСЖ націлився на трансфер лідера «Баварії» – ЗМІ
Переможець Ліги чемпіонів вирішив підсилити атакувальний потенціал команди
Півзахисник мюнхенської «Баварії» Майкл Олісе потрапив до сфери зацікавлень французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foot Mercato.
Керівництво ПСЖ зробило хавбека однією з пріоритетних цілей на літо. Конкуренцію французькому гранду складе мадридський «Реал». Іспанський гранд може запропонувати за Олісе 150 млн євро.
Водночас «Баварія» не збирається відпускати провідного виконавця. Контракт француза з «ротен» розрахований до літа 2029 року. Раніше уродженець Лондона виступав у чемпіонаті Англії за «Редінг» і лондонський «Крістал Пелас».
Олісе в нинішньому сезоні провів 52 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 22 голи та 31 асист. У складі збірної Франції атакувальний півзахисник вирушив на Чемпіонат світу.
Клуби з найбільшою кількістю представників на ЧС-2026
Загалом десяток і більше футболістів делегували 17 команд. До цієї когорти несподівано потрапили празька «Славія» і ПСВ із нідерландського Ейндговена. Обидва гранди відрядили на Кубок світу 10 виконавців.
- «Манчестер Сіті» – 19 футболістів
- «Баварія» – 18
- «Арсенал» – 16
- ПСЖ – 16
- «Барселона» – 15
- «Крістал Пелас» – 12
- «Манчестер Юнайтед» – 12
- «Аль-Хіляль» – 12
- «Атлетіко» – 12
- «Ліверпуль» – 11
- «Боруссія» Д – 11
- «Галатасарай» – 11
- «Славія» Прага – 10
- «Мілан» – 10
- ПСВ – 10
- «Реал» – 10
- «Фенербахче» – 10
Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року
|Дата
|Час
|Матч / Пара суперників
|ЧС-2026, група A. Розклад матчів
|11 червня
|22:00
|Мексика – ПАР
|12 червня
|05:00
|Республіка Корея – Чехія
|18 червня
|19:00
|Чехія – ПАР
|19 червня
|04:00
|Мексика – Республіка Корея
|25 червня
|04:00
|Чехія – Мексика
|25 червня
|04:00
|ПАР – Республіка Корея
|ЧС-2026, група B. Розклад матчів
|12 червня
|22:00
|Канада – Боснія і Герцеговина
|13 червня
|22:00
|Катар – Швейцарія
|18 червня
|22:00
|Швейцарія – Боснія і Герцеговина
|19 червня
|01:00
|Канада – Катар
|24 червня
|22:00
|Швейцарія – Канада
|24 червня
|22:00
|Боснія і Герцеговина – Катар
|ЧС-2026, група C. Розклад матчів
|14 червня
|01:00
|Бразилія – Марокко
|14 червня
|04:00
|Гаїті – Шотландія
|20 червня
|01:00
|Шотландія – Марокко
|20 червня
|03:30
|Бразилія – Гаїті
|25 червня
|01:00
|Шотландія – Бразилія
|25 червня
|01:00
|Марокко – Гаїті
|ЧС-2026, група D. Розклад матчів
|13 червня
|04:00
|США – Парагвай
|14 червня
|07:00
|Австралія – Туреччина
|19 червня
|22:00
|США – Австралія
|20 червня
|06:00
|Туреччина – Парагвай
|26 червня
|05:00
|Туреччина – США
|26 червня
|05:00
|Парагвай – Австралія
|ЧС-2026, група E. Розклад матчів
|14 червня
|20:00
|Німеччина – Кюрасао
|15 червня
|02:00
|Кот-д'Івуар – Еквадор
|20 червня
|23:00
|Німеччина – Кот-д'Івуар
|21 червня
|03:00
|Еквадор – Кюрасао
|25 червня
|23:00
|Кюрасао – Кот-д'Івуар
|25 червня
|23:00
|Еквадор – Німеччина
|ЧС-2026, група F. Розклад матчів
|14 червня
|23:00
|Нідерланди – Японія
|15 червня
|05:00
|Швеція – Туніс
|20 червня
|20:00
|Нідерланди – Швеція
|21 червня
|07:00
|Туніс – Японія
|26 червня
|02:00
|Японія – Швеція
|26 червня
|02:00
|Туніс – Нідерланди
|ЧС-2026, група G. Розклад матчів
|15 червня
|22:00
|Бельгія – Єгипет
|16 червня
|04:00
|Іран – Нова Зеландія
|21 червня
|22:00
|Бельгія – Іран
|22 червня
|04:00
|Нова Зеландія – Єгипет
|27 червня
|06:00
|Єгипет – Іран
|27 червня
|06:00
|Нова Зеландія – Бельгія
|ЧС-2026, група H. Розклад матчів
|15 червня
|19:00
|Іспанія – Кабо-Верде
|16 червня
|01:00
|Саудівська Аравія – Уругвай
|21 червня
|19:00
|Іспанія – Саудівська Аравія
|22 червня
|01:00
|Уругвай – Кабо-Верде
|27 червня
|03:00
|Кабо-Верде – Саудівська Аравія
|27 червня
|03:00
|Уругвай – Іспанія
|ЧС-2026, група I. Розклад матчів
|16 червня
|22:00
|Франція – Сенегал
|17 червня
|01:00
|Ірак – Норвегія
|23 червня
|00:00
|Франція – Ірак
|23 червня
|03:00
|Норвегія – Сенегал
|26 червня
|22:00
|Норвегія – Франція
|26 червня
|22:00
|Сенегал – Ірак
|ЧС-2026, група J. Розклад матчів
|17 червня
|04:00
|Аргентина – Алжир
|17 червня
|07:00
|Австрія – Йорданія
|22 червня
|20:00
|Аргентина – Австрія
|23 червня
|06:00
|Йорданія – Алжир
|28 червня
|05:00
|Алжир – Австрія
|28 червня
|05:00
|Йорданія – Аргентина
|ЧС-2026, група K. Розклад матчів
|17 червня
|20:00
|Португалія – ДР Конго
|18 червня
|05:00
|Узбекистан – Колумбія
|23 червня
|20:00
|Португалія – Узбекистан
|24 червня
|05:00
|Колумбія – ДР Конго
|28 червня
|02:30
|Колумбія – Португалія
|28 червня
|02:30
|ДР Конго – Узбекистан
|ЧС-2026, група L. Розклад матчів
|17 червня
|23:00
|Англія – Хорватія
|18 червня
|02:00
|Гана – Панама
|23 червня
|23:00
|Англія – Гана
|24 червня
|02:00
|Панама – Хорватія
|28 червня
|00:00
|Панама – Англія
|28 червня
|00:00
|Хорватія – Гана
|ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
|28 червня
|22:00
|друга команда групи A – друга команда групи B
|29 червня
|20:00
|переможець групи C – друга команда групи F
|29 червня
|23:30
|переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
|30 червня
|04:00
|переможець групи F – друга команда групи C
|30 червня
|20:00
|друга команда групи E – друга команда групи I
|1 липня
|00:00
|переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
|1 липня
|04:00
|переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
|1 липня
|19:00
|переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
|1 липня
|23:00
|переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
|2 липня
|03:00
|переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
|2 липня
|22:00
|переможець групи H – друга команда групи J
|3 липня
|02:00
|друга команда групи K – друга команда групи L
|3 липня
|06:00
|переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
|3 липня
|21:00
|друга команда групи D – друга команда групи G
|4 липня
|01:00
|переможець групи J – друга команда групи H
|4 липня
|04:30
|переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
|ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
|4 липня
|20:00
|переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
|5 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
|5 липня
|23:00
|переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
|6 липня
|03:00
|переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
|6 липня
|22:00
|переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
|7 липня
|03:00
|переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
|7 липня
|19:00
|переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
|7 липня
|23:00
|переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
|ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
|9 липня
|23:00
|переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
|10 липня
|22:00
|переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
|11 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
|11 липня
|04:00
|переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
|ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
|14 липня
|22:00
|переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
|15 липня
|22:00
|переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
|ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
|19 липня
|22:00
|переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу
До слова, центрбек ПСЖ Ілля Забарний прокоментував тріумф у Лізі чемпіонів 2025/26. Оборонець зіграв 15 хвилин в овертаймі. У серії пенальті одинадцятиметровий він не виконував.
Нагадаємо, раніше «Парі Сен-Жермен» накинув оком на опальну зірку «Реала» Федеріко Вальверде. Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив.
Коментарі — 0