Керівник українського біатлону Крулько прокоментував зміни тренерів збірних

Тренерами жіночої та чоловічої біатлонних збірних стали Оксана Хвостенко та Сергій Семенов відповідно

Керівник Федерації біатлону України Іван Крулько в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував зміни тренерів збірних.

Новими старшими тренерами жіночої та чоловічої команд стали Оксана Хвостенко та Сергій Семенов відповідно.

«Останні роки з юніорами і з юначками працювала Оксана Хвостенко, наша колишня біатлоністка. Вона себе показала, на мою думку, як дуже фаховий, класний тренер і психолог. Я бачу атмосферу всередині цієї команди. Вони – як одна родина. Дівчата дуже її поважають, вони її слухають. У команді є взаємовиручка, така дуже добра атмосфера.

З цієї команди в цьому році Тетяна Тарасюк і Ксенія Приходько перейшли в дорослий біатлон. В наступному році ще перейдуть четверо.

Оксана Хвостенко з ними працювала з самого малечку і підвела їх до рівня, коли вони показують серйозні результати. Зокрема, ми в юніорському Кубку Націй закінчили сезон на першому місці. То кому тоді давати шанс, як не Хвостенко? Чи це ризик? Безумовно ризик.

Чи спортсмени, які вже є в національній команді, не ставляться з пересторогою до цього? Ставляться. Але для Оксани це виклик, який вона прийняла. І я вважаю, що такий шанс треба їй дати. І я переконаний, в неї може багато чого вийти», – зазначив Крулько.

Він також оцінив призначення головним тренером чоловічої збірної Сергія Семенова.

«Чоловіча команда – Сергій Семенов. Ви знаєте, що він після завершення своєї професійної кар'єри достатньо багато часу проводить за кордоном. Він одружений з біатлоністкою зі збірної Швейцарії Аїтою Гаспарін. У Швейцарії він набирався тренерського досвіду.

Хочу сказати, що в нас селекція стосовно тренерських складів не завершена. Ми ведемо постійні дискусії, діалоги з різними тренерами, в тому числі й іноземними. Але я вам теж можу сказати, що іноземний тренер не є панацеєю», – сказав керівник Федерації біатлону України.

Нагадаємо, Крулько прокоментував ймовірність появи в збірній України російських та білоруських тренерів і спортсменів.