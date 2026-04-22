«Мілан» і «Баварія» прицінюються до зірки чемпіонату Італії – ЗМІ

Антон Федорців
Антон Федорців
Душан Влаховіч отримав цікаві кар'єрні варіанти
фото: Reuters

Влітку на ринку може спрацювати ефект доміно

Форвард туринського «Ювентуса» Душан Влаховіч потрапив до сфери зацікавлень італійського «Мілана» та мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Серб покине «Стару синьйору», якщо гранд підпише нападника іспанської «Барселони» Роберта Левандовскі. Водночас невідомим залишається статус балканця на ринку. Контракт Влаховіча з «Юве» розрахований до літа, та «б'янконері» збиралися пролонгувати договір, щоб не втратити форварда безкоштовно.

Вибір нового клубу для сербського нападника теж не буде легким. Найімовірніше, «Мілан» розглядатиме його першою опцією на вістрі атаки. Натомість в Мюнхені йому гарантована роль дублера англійця Гаррі Кейна.

У нинішньому сезоні Влаховіч провів лише 18 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і дві результативні передачі. Фактично половину кампанії він пропустив через травми.

«Мілан» у сезоні 2025/26

У цій кампанії «россонері» змагаються лише на внутрішній арені. Підопічні Аллегрі вилетіли в 1/8 фіналу Кубка Італії та завершили похід за Суперкубком Італії у півфіналі.

Натомість в Серії A команда йде другою. «Россонері» набрали 66 очок за 33 тури. Команда Аллегрі близька до завоювання путівки в  наступний сезон Ліги чемпіонів.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

Загалом титул під назвою «Срібна салатниця» брали 13 клубів. «Баварія» стала чемпіоном 34 рази, а найближчі переслідувачі – «Боруссії» з Дортмунда та Мьонхенгладбаха – по п'ять разів.

Нагадаємо, тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Атакувальний півзахисник Майкл Олісе став найкращим футболістом за підсумком матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру. Він оформив переможний гол проти мадридського «Реала» (4:3).

До слова, раніше «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

Теги: ФК Баварія Бундесліга ФК «Мілан» ФК Ювентус Серія А Душан Влаговіч НОВИНИ ФУТБОЛУ

