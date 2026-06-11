Хокеїст з РФ загинув від випадкового пострілу на очах діда, який потім застрелився в гаражі

Єгор Ядикін був гравцем хокейного клубу «Норильськ»

Російський хокеїст Єгор Ядикін загинув від випадкового пострілу в голову із рушниці на очах діда, який пізніше наклав на себе руки. Про це інформує «Главком».

Подія сталася вранці, 11 червня, у башкирському Салаваті. Батько спортсмена Іван Ядикін розповів, що син був у гостях у діда.

Дорогою на полювання в автомобілі Єгор Ядикін потягнувся на заднє сидіння, але випадково зачепив курок, після чого прогримів постріл.

Куля потрапила молодому чоловікові в голову, він загинув миттєво. Після цього його дід відправив голосове повідомлення родичам, у якому пояснив, що сталося з онуком, потім повернувся до гаража та наклав на себе руки. Поруч із ним знайшли й тіло хокеїста.

Ядикін був вихованцем омського «Авангарду» та дворазовим чемпіоном Росії серед юніорів, виступав у Молодіжній хокейній лізі за «Омських Яструбів» та у Всеросійській хокейній лізі за «Омські крила». У 2025 році він став гравцем «Норильська». Минулого сезону ВХЛ Ядикін у 46 матчах закинув дві шайби і віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.