В'ячеслав Шевчук: «Асистентові Фонески, який мене ображав, я б в житті відповів «по-чоловічому»



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В'ячеслав Шевчук Фото взяте з сайту dynamomania.com

Наставник «Олімпіка» прокоментував нічию своєї команди у матчі з «Шахтарем»

Тренер «Олімпіка» В'ячеслав Шевчук в ефірі каналу «Футбол 1» прокоментував нічию з «Шахтарем».

«Я радий за хлопців. Вони дотримувалися плану. На жаль, у нас відібрали перемогу.

Є повтори, нехай подивляться. Шкода, що мене вилучили.

Прикро, що португальський асистент Фонсекі вибіг і почав мене ображати. Якби я в житті з ним побачився, відповів би йому по-чоловічому.

Ми повинні були виграти цю гру, але рахунок 2:2. Хоча на відео видно, як був забитий другий м'яч.

Я майже всю свою кар'єру грав за «Шахтар», у мене татуювання цього клубу, але коли «Олімпік» грає проти гірників, я вболіваю за «Олімпік».

Нагадаємо, «Шахтар» несподівано втратив очки у матчі проти «Олімпіка».

Джерело: Динамомания