WADA не збирається відновлювати у правах Російське антидопінгове агентство



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РУСАДА не буде реабілітоване на найближчому виконкомі Всесвітнього антидопінгового агентства

Комітет з відповідності (CRC) Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому WADA не відновлювати у правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) на вересневому засіданні.

Це випливає з документів, копії яких опублікував на своїй сторінці в Twitter журналіст ВВС Ден Роан.

Питання статусу РУСАДА буде вкотре розглянуто на засіданні виконкому WADA 20 вересня на Сейшельських Островах.

РУСАДА було визнане невідповідним кодексу WADA у листопаді 2015 року, і його реабілітація є ключовим питанням у врегулюванні наслідків грандіозного допінгового скандалу навколо російського спорту.

Відтоді рішення про відновлення організації неодноразово переносилося, оскільки РФ не виконує дві ключові умови: визнання висновків з доповіді комісії Річарда Макларена про існування у країні державної допінг-системи, а також надання доступу до проб, які зберігаються у московській антидопінговій лабораторії.

У травні президент WADA Крейг Ріді повідомив, що отримав листа від російської спортивної влади, яке може стати проривом у процесі відновлення РУСАДА. Однак після ретельного вивчення листів, очікування не виправдалися.

«Російський міністр відповів, що він не визнає висновки комісії Шміда про те, що ряд чиновників Міністерства спорту та підконтрольних йому структур були замішані у схемі, розкритої Маклареном. Також він не розглядав запит WADA щодо даних та аналізів Московської антидопінгової лабораторії. у зв'язку з цим комітет одноголосно визнав, що ці пункти дорожньої карти з відновлення РУСАДА не були виконані», - йдеться у документі CRC.

Джерело: Newsru.com