Українці лишилися без півфіналів першого дня Чемпіонату Європи з плавання 2026

У Парижі стартувала заключна частина мультиспортивної першості з водних видів спорту

У французькому Парижі відбувся перший день Чемпіонату Європи з плавання 2026, під час якого українські плавці виступили у двох дисциплінах. Про це повідомляє «Главком».

Невдалий старт української команди

Для синьо-жовтих, які представлені на турнірі 11 спортсменами, першими видами програми стали 50 м батерфляєм та 100 брасом. Хоча раніше наша країна мала славні традиції у цих дисциплінах у вигляді чинного рекордсмена світу Андрія Говорова та переможця Чемпіонату світу на короткій воді Олега Лісогора, підтримати їх не вийшло. Чотири з п'яти наших спортсменів показали результати, які були гірше за найкращі результати сезону, а єдиним, у кого виступ на Чемпіонаті Європи став сізон бестом, став Нікіта Шеремет. У підсумку вони не потрапили до шістнадцятки найкращих та завершили участь на турнірі в цих дисциплінах.

Детальні результати кваліфікації

30 місце. Володимир Лісовець. 100 м брасом. 1:00,77 хв

38 місце. Ігор Трояновський. 50 м батерфляй. 23,81 с

38 місце. Степан Бабенко. 100 м брасом. 1:01,26 хв

41 місце. Нікіта Шеремет. 50 м батерфляй. 23,88 с

56 місце. Максим Овчінніков. 100 м брасом. 1:02,36 хв

Варто зазначити, що для більшості з українців ці дисципліни є непрофільними. Так, Нікіта Шеремет є однією з головних надій на медаль на 50-метрівці вільним стилем, Степан Бабенко – на аналогічній дистанції брасом, Ігор Трояновський – на 100 м «дельфіном», а Максим Овчинніков спробує показати себе на найдовшій дистанції, 200-метрівці, брасом.

Підсумки першого дня Чемпіонату Європи 2026

Вид Золото Срібло Бронза 400 м, комплексне плавання Ілля Бородін (-) Альберто Радзетті (Італія) Макс Літчфілд (Велика Британія) 4*200 метрів вільним стилем, жінки Велика Британія Угорщина «Нейтральні» атлети В 4*200 метрів вільним стилем, чоловіки Велика Британія Франція Німеччина

Нагадаємо, що український плавець здобув нагороду чемпіонату США. На Чемпіонаті США Нікіта Шеремет виборов бронзову нагороду на дистанції 50 м вільним стилем, час – 21.76 с.