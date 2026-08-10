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Українці лишилися без півфіналів першого дня Чемпіонату Європи з плавання 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Українці лишилися без півфіналів першого дня Чемпіонату Європи з плавання 2026
Володимир Лісовець не зумів пробитися до півфіналу континентальної першості на своїй головній дистанції
фото: Simone Castrovillari

У Парижі стартувала заключна частина мультиспортивної першості з водних видів спорту

У французькому Парижі відбувся перший день Чемпіонату Європи з плавання 2026, під час якого українські плавці виступили у двох дисциплінах. Про це повідомляє «Главком»

Невдалий старт української команди

Для синьо-жовтих, які представлені на турнірі 11 спортсменами, першими видами програми стали 50 м батерфляєм та 100 брасом. Хоча раніше наша країна мала славні традиції у цих дисциплінах у вигляді чинного рекордсмена світу Андрія Говорова та переможця Чемпіонату світу на короткій воді Олега Лісогора, підтримати їх не вийшло. Чотири з п'яти наших спортсменів показали результати, які були гірше за найкращі результати сезону, а єдиним, у кого виступ на Чемпіонаті Європи став сізон бестом, став Нікіта Шеремет. У підсумку вони не потрапили до шістнадцятки найкращих та завершили участь на турнірі в цих дисциплінах. 

Детальні результати кваліфікації

  • 30 місце. Володимир Лісовець. 100 м брасом. 1:00,77 хв
  • 38 місце. Ігор Трояновський. 50 м батерфляй. 23,81 с
  • 38 місце. Степан Бабенко. 100 м брасом. 1:01,26 хв
  • 41 місце. Нікіта Шеремет. 50 м батерфляй. 23,88 с
  • 56 місце. Максим Овчінніков. 100 м брасом. 1:02,36 хв

Варто зазначити, що для більшості з українців ці дисципліни є непрофільними. Так, Нікіта Шеремет є однією з головних надій на медаль на 50-метрівці вільним стилем, Степан Бабенко – на аналогічній дистанції брасом, Ігор Трояновський – на 100 м «дельфіном», а Максим Овчинніков спробує показати себе на найдовшій дистанції, 200-метрівці, брасом. 

Підсумки першого дня Чемпіонату Європи 2026

Вид Золото Срібло Бронза
400 м, комплексне плавання Ілля Бородін (-) Альберто Радзетті (Італія) Макс Літчфілд (Велика Британія)
4*200 метрів вільним стилем, жінки Велика Британія Угорщина «Нейтральні» атлети В
4*200 метрів вільним стилем, чоловіки Велика Британія Франція Німеччина

Нагадаємо, що український плавець здобув нагороду чемпіонату США. На Чемпіонаті США Нікіта Шеремет виборов бронзову нагороду на дистанції 50 м вільним стилем, час – 21.76 с.

Теги: плавання Ігор Трояновський Нікіта Шеремет чемпіонат Європи

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