Фінал Кохана і вдалий виступ дебютантки: чим вразив перший день Чемпіонату Європи з легкої атлетики
У британському Бірмінгемі розпочався один з найбільш довгоочікуваних стартів сезону «королеви спорту»
Чемпіонат Європи 2026 з легкої атлетики офіційно стартував: під час першого змагального дня п'ять українців з'явилися на стадіоні в Бірмінгемі. Про це повідомляє «Главком».
Чудовий старт форуму
Україна розпочала змагання на гладкій 400-метрівці, де виступав рекордсмен країни Олександр Погорілко. Першу половину попереднього забігу він провів доволі впевнено, однак на заключних метрах втратив темп. У підсумку українець показав один із найгірших результатів сезону (46,55 секунди) та посів 32-ге місце, не пробившись до наступного раунду.
Одразу після цього стартували змагання на дистанції 400 метрів із бар'єрами серед жінок, де Україна була представлена двома спортсменками. Першою на доріжку вийшла 21-річна дебютантка континентальних першостей Аліна Кишкіна. Лише цього сезону вона перейшла на довгий бар'єрний спринт після виступів на короткій дистанції у 100 метрів із бар'єрами. Для виходу до наступного раунду Кишкінiй потрібно було показати результат, близький до її найкращого показника сезону, і вона впоралася із завданням. Час 56,12 секунди дозволив українці продовжити боротьбу на чемпіонаті Європи.
Слідом за нею до півфіналу кваліфікувалася і лідерка збірної Вікторія Ткачук. Фіналістка Олімпійських ігор у Токіо потужно розпочала свій забіг та фінішувала з результатом 55,60 секунди. Цього вистачило для четвертого місця у попередньому раунді та впевненого виходу до півфіналу.
Не обійшлося без українського представництва і в секторі для метання молота. Серед чоловіків Михайло Кохан провів непросту кваліфікацію. Його перша спроба виявилася невдалою, тож бронзовому призеру Олімпіади-2024 довелося використовувати наступну можливість. Кохан нею скористався сповна і відправив молот на 77,40 метра. Завдяки цьому він виконав кваліфікаційний норматив, який становив 77 метрів та гарантував собі місце у фіналі. Натомість Ірина Климець після багатообіцяючої першої спроби на 67,38 метра не змогла покращити свій результат у двох наступних. У підсумку українка посіла 15-те місце та завершила виступи на чемпіонаті Європи, не пробившись до фіналу.
Окрім виступів українців, у перший день чемпіонату Європи були розіграні й перші комплекти нагород. Головною тріумфаторкою дня стала Норвегія: завдяки набіганням на фініш від Якоба Інгебрігстена та Генрієт Єгер ця країна здобула одразу два золота.
У штовханні ядра переможці визначилися у домінуючому стилі: головні фаворити змагань Джессіка Схільдер та Леонардо Фаббрі підтвердили свій статус і стали чемпіонами Європи.
Заключним фіналом дня став жіночий біг на 100 метрів. Полька Ева Свобода була близькою до довгоочікуваного золота континентальної першості, однак у боротьбу за перемогу втрутилася представниця країни-господарки Еммі Гант. Вона випередила Свободу лише на дві соті секунди та здобула чемпіонський титул.
Медалісти першого дня Чемпіонату Європи з легкої атлетики 2026
|Вид
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Штовхання ядра, жінки
|Джесіка Схілдер (Нідерланди)
|Йорінде ван Клінкен (Нідерданди)
|Ємісі Мабрі (Німеччина)
|Штовхання ядра, чоловіки
|Леонардо Фаббрі (Італія)
|Зейн Вейр (Італія)
|Віктор Петершон (Швеція)
|5000 м, чоловіки
|Якоб Інгебрігстен (Норвегія)
|Флоріан Бремм (Німеччина)
|Етьєнн Дагіно (Франція)
|4*400 м, мікст
|Норвегія
|Велика Британія
|Нідерланди
|100 м, жінки
|Еммі Гант (Велика Британія)
|Ева Свобода (Польща)
|Дельфін Нканса (Бельгія)
Нагадаємо, що чемпіон світу зі стрибків у довжину Фурлані покинув Чемпіонат Європи на кріслі колісному.
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