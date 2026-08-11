Фінал Кохана і вдалий виступ дебютантки: чим вразив перший день Чемпіонату Європи з легкої атлетики

У британському Бірмінгемі розпочався один з найбільш довгоочікуваних стартів сезону «королеви спорту»

Чемпіонат Європи 2026 з легкої атлетики офіційно стартував: під час першого змагального дня п'ять українців з'явилися на стадіоні в Бірмінгемі. Про це повідомляє «Главком».

Чудовий старт форуму

Україна розпочала змагання на гладкій 400-метрівці, де виступав рекордсмен країни Олександр Погорілко. Першу половину попереднього забігу він провів доволі впевнено, однак на заключних метрах втратив темп. У підсумку українець показав один із найгірших результатів сезону (46,55 секунди) та посів 32-ге місце, не пробившись до наступного раунду.

Одразу після цього стартували змагання на дистанції 400 метрів із бар'єрами серед жінок, де Україна була представлена двома спортсменками. Першою на доріжку вийшла 21-річна дебютантка континентальних першостей Аліна Кишкіна. Лише цього сезону вона перейшла на довгий бар'єрний спринт після виступів на короткій дистанції у 100 метрів із бар'єрами. Для виходу до наступного раунду Кишкінiй потрібно було показати результат, близький до її найкращого показника сезону, і вона впоралася із завданням. Час 56,12 секунди дозволив українці продовжити боротьбу на чемпіонаті Європи.

Слідом за нею до півфіналу кваліфікувалася і лідерка збірної Вікторія Ткачук. Фіналістка Олімпійських ігор у Токіо потужно розпочала свій забіг та фінішувала з результатом 55,60 секунди. Цього вистачило для четвертого місця у попередньому раунді та впевненого виходу до півфіналу.

Не обійшлося без українського представництва і в секторі для метання молота. Серед чоловіків Михайло Кохан провів непросту кваліфікацію. Його перша спроба виявилася невдалою, тож бронзовому призеру Олімпіади-2024 довелося використовувати наступну можливість. Кохан нею скористався сповна і відправив молот на 77,40 метра. Завдяки цьому він виконав кваліфікаційний норматив, який становив 77 метрів та гарантував собі місце у фіналі. Натомість Ірина Климець після багатообіцяючої першої спроби на 67,38 метра не змогла покращити свій результат у двох наступних. У підсумку українка посіла 15-те місце та завершила виступи на чемпіонаті Європи, не пробившись до фіналу.

Окрім виступів українців, у перший день чемпіонату Європи були розіграні й перші комплекти нагород. Головною тріумфаторкою дня стала Норвегія: завдяки набіганням на фініш від Якоба Інгебрігстена та Генрієт Єгер ця країна здобула одразу два золота.

У штовханні ядра переможці визначилися у домінуючому стилі: головні фаворити змагань Джессіка Схільдер та Леонардо Фаббрі підтвердили свій статус і стали чемпіонами Європи.

Заключним фіналом дня став жіночий біг на 100 метрів. Полька Ева Свобода була близькою до довгоочікуваного золота континентальної першості, однак у боротьбу за перемогу втрутилася представниця країни-господарки Еммі Гант. Вона випередила Свободу лише на дві соті секунди та здобула чемпіонський титул.

Медалісти першого дня Чемпіонату Європи з легкої атлетики 2026

Вид Золото Срібло Бронза Штовхання ядра, жінки Джесіка Схілдер (Нідерланди) Йорінде ван Клінкен (Нідерданди) Ємісі Мабрі (Німеччина) Штовхання ядра, чоловіки Леонардо Фаббрі (Італія) Зейн Вейр (Італія) Віктор Петершон (Швеція) 5000 м, чоловіки Якоб Інгебрігстен (Норвегія) Флоріан Бремм (Німеччина) Етьєнн Дагіно (Франція) 4*400 м, мікст Норвегія Велика Британія Нідерланди 100 м, жінки Еммі Гант (Велика Британія) Ева Свобода (Польща) Дельфін Нканса (Бельгія)

Нагадаємо, що чемпіон світу зі стрибків у довжину Фурлані покинув Чемпіонат Європи на кріслі колісному.