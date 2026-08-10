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Трубін погодився залишити «Бенфіку» – джерело

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Трубін погодився залишити «Бенфіку» – джерело
Анатолій Трубін може опинитися в «Ювентусі»
фото: Instagram Анатолія Трубіна

Трубін може продовжити кар'єру в Серії А

Український голкіпер португальської «Бенфіки» Анатолій Трубін наблизився до переходу в італійську Серію А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського журналіста Мірко Ді Натале.

Потенційний перехід Трубіна в «Ювентус»

Зазначається, що відбулися нові контакти між туринським «Ювентусом», який зацікавлений у трансфері українця цього літа, та представниками воротаря.

Як наголошує Ді Натале, Трубін позитивно ставиться до можливого переходу в італійський клуб і вже дав згоду на трансфер. Тепер сторони мають узгодити подальші деталі потенційної угоди.

Анатолій Трубін: що відомо

Анатолій Трубін народився 1 серпня 2001 року в Донецьку.

Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України. Триразовий чемпіон України у складі «Шахтаря».

28 січня 2026 року Трубін забив вирішальний гол у матчі проти мадридського «Реала», який завершився перемогою «Бенфіки» з рахунком 4:2. Цей результат дозволив португальському клубу вийти до стикових матчів плейоф Ліги чемпіонів. Він став п'ятим воротарем, який забив гол у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин. Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.

Теги: Анатолій Трубін ФК Бенфіка НОВИНИ ФУТБОЛУ

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