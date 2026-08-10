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«Полісся» впевнено перемогло «Харків» у грі Прем'єр-ліги

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Полісся» впевнено перемогло «Харків» у грі Прем'єр-ліги
У грі «Полісся» та «Харкова» глядачі побачили чотири забиті м'ячі
фото: «Полісся»

«Полісся» здолало «Харків» з рахунком 3:1

Житомирське «Полісся» здобуло впевнену перемогу над «Харковом» у другому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Полісся» розпочало сезон на євроарені. У кваліфікації Ліги конференцій підопічні Руслана Ротаня зустрілися з данським «Копенгагеном». Перший матч завершився фестивальною нічиєю (3:3). Голи до свого активу записали нападник Краснопір, хавбек Федор і форвард Філіппов.

А от другий поєдинок житомиряни програли (1:2), а забитий м'яч оформив нападник Гайдучик. У стартовому же турі УПЛ «поліські вовки» здобули вольову перемогу над одеським «Чорноморцем» (2:1). Голами відзначилися вінгер Велетень і той же Краснопір.

«Харків» у стартовому турі здобув непросту перемогу над рівненським «Вересом» (1:0). Перемогу колективу Бартуловіча приніс «джокер». Півзахисник Гаджиєв вийшов із лави запасних і забив переможний м'яч на останній хвилині основного часу.

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Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Хід гри

На 28-й хвилині поєдинку Велетень із лівого флангу атаки житомирян зробив подачу на ближню штангу, а Краснопір у падінні проштовхнув м'яч повз воротаря харків'ян. Цей м'яч став єдиним у першому таймі гри.

У другій половині матчу «Полісся» розвинуло свою перевагу.

На 61-й хвилині кутовий на правому фланзі завершився прострілом Андраде на Чоботенка, який забив другий гол у ворота харківського клубу. Вже за чотири хвилини Андрієвський перехопив м'яч та віддав передачу на Михайліченка, який зробив пас на Брагару. Максим з-за меж штрафного майданчику ефектно пробив під поперечину – 3:0.

На 82-й хвилині Ітодо забив один м'яч у відповідь. Більше голів у поєдинку не було – матч закінчився впевненою перемогою «Полісся».

Українська Прем'єр-ліга. Другий тур

«Полісся» – ФК «Харків» 3:1 (1:0)

  • Голи: Краснопір, 28, Чоботенко, 61, Андрієвський, 65 – Ітодо, 82

Standings provided by Sofascore

До слова, криворізький «Кривбас» здобув вольову перемогу над «Зорею» у Прем'єр-лізі. Луганці повели з автоголом Мпанзу. Команда Патріка ван Леувена відповіла трьома голами.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

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Теги: УПЛ чемпіонат України ФК «Полісся» НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Харків»

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