«Полісся» впевнено перемогло «Харків» у грі Прем'єр-ліги

«Полісся» впевнено перемогло «Харків» у грі Прем'єр-лігиРеклама
«Полісся» здолало «Харків» з рахунком 3:1
Житомирське «Полісся» здобуло впевнену перемогу над «Харковом» у другому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».
Передматчевий стан команд
«Полісся» розпочало сезон на євроарені. У кваліфікації Ліги конференцій підопічні Руслана Ротаня зустрілися з данським «Копенгагеном». Перший матч завершився фестивальною нічиєю (3:3). Голи до свого активу записали нападник Краснопір, хавбек Федор і форвард Філіппов.
А от другий поєдинок житомиряни програли (1:2), а забитий м'яч оформив нападник Гайдучик. У стартовому же турі УПЛ «поліські вовки» здобули вольову перемогу над одеським «Чорноморцем» (2:1). Голами відзначилися вінгер Велетень і той же Краснопір.
«Харків» у стартовому турі здобув непросту перемогу над рівненським «Вересом» (1:0). Перемогу колективу Бартуловіча приніс «джокер». Півзахисник Гаджиєв вийшов із лави запасних і забив переможний м'яч на останній хвилині основного часу.
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Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.
Хід гри
На 28-й хвилині поєдинку Велетень із лівого флангу атаки житомирян зробив подачу на ближню штангу, а Краснопір у падінні проштовхнув м'яч повз воротаря харків'ян. Цей м'яч став єдиним у першому таймі гри.
У другій половині матчу «Полісся» розвинуло свою перевагу.
На 61-й хвилині кутовий на правому фланзі завершився прострілом Андраде на Чоботенка, який забив другий гол у ворота харківського клубу. Вже за чотири хвилини Андрієвський перехопив м'яч та віддав передачу на Михайліченка, який зробив пас на Брагару. Максим з-за меж штрафного майданчику ефектно пробив під поперечину – 3:0.
На 82-й хвилині Ітодо забив один м'яч у відповідь. Більше голів у поєдинку не було – матч закінчився впевненою перемогою «Полісся».
Українська Прем'єр-ліга. Другий тур
«Полісся» – ФК «Харків» 3:1 (1:0)
- Голи: Краснопір, 28, Чоботенко, 61, Андрієвський, 65 – Ітодо, 82
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