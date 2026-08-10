УПЛ-2026/27: підсумки другого ігрового тижня

Минулорічний віцечемпіон зазнав першої поразки у сезоні

Сьогодні, 10 липня, підійшов до завершення другий тиждень Української Прем'єр-ліги з футболу. Про його результати повідомляє «Главком».

Результати матчів

Другий тур розпочався в суботу, 8 серпня, і його старт виявився невдалим одразу з кількох причин. По-перше, матч «Чорноморця» з «Колосом» перенесли через атаку російського БПЛА на Одесу: безпілотник влучив безпосередньо в стадіон, спричинивши незначні руйнування та поранивши кількох людей. Не надто видовищним виявився й футбольний бік стартового дня. В обох матчах команди розписали сухі нічиї. «Кудрівка», попри перевагу у володінні м'ячем, не завдала жодного удару по воротах «Лівого Берега», тоді як «Буковина» не змогла вразити ворота «Оболоні».

Уже наступного дня вболівальники ледь не стали свідками великої сенсації. Спершу «Шахтар» провів неочікувано непростий матч з «Епіцентром» і лише після перерви зумів дотиснути суперника (2:0). Пізніше «Динамо» ледь не втратило очки у своєму першому матчі сезону в УПЛ проти «Вереса». Киян врятувала помилка суперника на другій доданій хвилині, після якої Матвій Пономаренко реалізував пенальті та приніс команді перемогу 2:1.

Втім, несподіваний результат у неділю все ж відбувся. «Кривбас», який розпочав сезон із розгромної поразки від «Карпат», цього разу досить впевнено обіграв луганську «Зорю» з рахунком 3:1. При цьому єдиний гол у свої ворота криворіжці пропустили після автогола.

Понеділок же приніс дві впевнені перемоги. День відкривало «Полісся», яке обіграло перспективний «Харків» з рахунком 3:1. Завдяки цьому результату житомиряни після двох турів увійшли до топ-3 турнірної таблиці. Але головним тріумфатором перших двох турів, якщо не враховувати «Шахтар», стали «Карпати». Львів'яни продемонстрували блискучу результативність у матчі проти ЛНЗ: вони забили тричі, завдавши лише чотирьох ударів по воротах, і водночас не дозволили супернику відзначитися (3:0). Перемога підняла «Карпати» на друге місце турнірної таблиці УПЛ. Тепер львів'яни ділять із «Шахтарем» першу позицію за різницею забитих і пропущених м'ячів, адже в обох команд показник становить +6.

Третій тур стартує вже 14 серпня матчем «Епіцентр» – «Верес». Центральним поєдинком, на папері, має стати зустріч «Харкова» із «Шахтарем», однак, як показав цей тиждень, інші матчі також цілком можуть подарувати несподівані результати та вартувати уваги.

Українська Прем'єр-ліга 2026/27. Другий тур

Матч не відбувся у суботу, 8 серпня, через влучання БПЛА у стадіон

«Буковина» – «Оболонь» 0:0 (0:0)

Без взяття воріт

«Лівий Берег» – «Кудрівка» 0:0 (0:0)

Без взяття воріт

Голи: Харатін (52) – Тимчик (38), Пономаренко (90+2)

Голи: Очеретько (49), Назарина (77)

Голи: Мпанзу (30, автогол) – Сек (56), Герберт (61), Наві (65)

Голи: Андрієвський (28), Чоботенко (61), Брагару (65) – Ітодо (82)

«Карпати» – ЛНЗ 3:0 (0:0)

Голи: Бабогло (67), Калеро (77), Фелліпе Вієйра (86)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого тижня в УПЛ найбільш конкурентними виявилися матчі за участю двох представників України в єврокубках – ЛНЗ та «Полісся».