WADA розробляє новий вид тесту на допінг
WADA
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В аґентстві мають намір досліджувати зразки сухої крові
Всесвітнє антидопінгове аґентство (WADA) уклало меморандум з сімома різними організаціями про розробку та впровадження нового виду тесту на допінг – аналізу сухої крові.
У WADA планують запровадити новий вид тестування до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні.
У аґентстві сподіваються, що новий вид тестування зменшить незручності та дискомфорт для спортсменів, зроблять тестування простішим, ефективнішим та дешевшим.
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