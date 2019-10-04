WADA розробляє новий вид тесту на допінг



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В аґентстві мають намір досліджувати зразки сухої крові

Всесвітнє антидопінгове аґентство (WADA) уклало меморандум з сімома різними організаціями про розробку та впровадження нового виду тесту на допінг – аналізу сухої крові.

У WADA планують запровадити новий вид тестування до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

У аґентстві сподіваються, що новий вид тестування зменшить незручності та дискомфорт для спортсменів, зроблять тестування простішим, ефективнішим та дешевшим.