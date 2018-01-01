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    WTA Акапулько. Цуренко і Козлова дізналися перших суперниць

    Також ще одна українка має шанс потрапити в основну сітку турніру
    42-а ракетка світу Леся Цуренко дізналася першу суперницю на турнірі серії WTA Intеrnational в Акапулько. Українка, яка отримала сьомий номер посіву, в стартовому раунді зустрінеться з американкою Лорен Девіс. В основній сітці також зіграє 62-а ракетка світу Катерина Козлова. Першою її суперницею стане австралійка Анастасія Родіонова, яка займає
    • Сьогодні, 14:38
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    Леся Цуренко. Фото: btu.org.ua
    Леся Цуренко. Фото: btu.org.ua

    Також ще одна українка має шанс потрапити в основну сітку турніру

    42-а ракетка світу Леся Цуренко дізналася першу суперницю на турнірі серії WTA Intеrnational в Акапулько. Українка, яка отримала сьомий номер посіву, в стартовому раунді зустрінеться з американкою Лорен Девіс.

    В основній сітці також зіграє 62-а ракетка світу Катерина Козлова. Першою її суперницею стане австралійка Анастасія Родіонова, яка займає 132-е місце в світовому рейтингу.

    У кваліфікації турніру в Акапулько також стартували дві українки. Даяна Ястремська в стартовому раунді обіграла американку Еміну Бектас, а Ольга Янчук програла голландці Аранті Рус. У фінальному раунді відбору Ястремська побореться за вихід в основну сітку з канадкою Кароль Жао.

    Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір серії Premier в Дубаї.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Катерина Козлова Леся Цуренко Даяна Ястремська
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