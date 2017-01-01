ATP Брісбен. Долгополов стратував з перемоги у новому сезоні

У суперники Долгополову у першому матчі сезону жереб визначив 26-у ракетку світу

Найсильніший тенісист України Олександр Долгополов пробився до другого кола хардового турніру АТР-250 в Брісбені з призовим фондом $ 528,910. У суперники Долгополову з першому матчі сезону жереб визначив 26-у ракетку світу з Аргентини Дієго Шварцмана. Українець намагався взяти реванш у мініатюрного опонента за поразку дворічної давнини на



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Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

У суперники Долгополову у першому матчі сезону жереб визначив 26-у ракетку світу

Найсильніший тенісист України Олександр Долгополов пробився до другого кола хардового турніру АТР-250 в Брісбені з призовим фондом $ 528,910.

У суперники Долгополову з першому матчі сезону жереб визначив 26-у ракетку світу з Аргентини Дієго Шварцмана. Українець намагався взяти реванш у мініатюрного опонента за поразку дворічної давнини на грунтовому турнірі в Буенос-Айресі.

На старті матчу тенісисти успішно тримали свою подачу. Долгополов поступово підбирався до брейк-поінта, і таки дочекався спаду в грі Шварцмана. За рахунку 4:5 аргентинець допустив боротьбу на своїй подачі, а дві невимушені помилки коштували йому програної партії.

У другому сеті Долгополов продовжив вести гру - Олександр з першої спроби взяв подачу Шварцмана і повів 3:0. Матч повністю складався за сценарієм українця, поки йому не довелося подавати на вихід до другого кола - Долгополов перестав приймати правильні рішення і вручив Шварцману зворотний брейк.

Долгополов не без пригод дістався до тайбрейка, а в 13-му геймі не програв жодного очка на прийомі. На матч-болі Шварцман відправив м'яч у сітку і вручив супернику квиток в наступний раунд.

У першому матчі сезону Долгополов подав 6 ейсів, допустив 4 подвійні помилки, реалізував 2 з 3 брейк-поінтів, зробив 30 віннер при 40 невимушених помилках, а також виграв 80% розіграшів з першої подачі.

Олександр Долгополов в п'ятий раз подолав перше коло в Брісбені. Розвинути свій успіх киянин спробує в матчі з Орасіо Себальос або ж з одним з переможців кваліфікації.

Brisbane International - ATP WORLD TOUR 250

Брісбен, Австралія

Призовий фонд - $437,380

Кваліфікація

Олександр Долгополов (Україна) - Дієго Шварцман (Аргентина, 6) - 6:4, 7:6 (3)

Джерело: sportarena.com