WTA Доха. Бондаренко вийшла у чвертьфінал парного розряду
- Сьогодні, 20:46
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Українка продовжує вдало виступати у парному розряді на турнірі в Катарі
Катерина Бондаренко вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі.
У другому раунді українська тенісистка у парі з представницею Александрою Крунич перемогла китайсько-тайванський дует Ян / Хао-Чін.
Далі Катерина та Олександра зіграють з дуетом Габріела Дабровськи / Олена Остапенко.
Нагадаємо, в одиночному розряді українська тенісистка поступилася вже у першому раунді.
Раніше стало відомо, що у третьому колі одиночного розряду вибула перша ракетка України Еліна Світоліна.
Qatar Total Open - Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар
Призовий фонд: $3,198,000
Друге коло (парний розряд)
Катерина Бондаренко / Крунич (Україна / Сербія) - Ян / Хао-Чін (Китай / Тайвань) - 3:6, 6:4, 10:6