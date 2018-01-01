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    WTA Доха. Бондаренко вийшла у чвертьфінал парного розряду

    Українка продовжує вдало виступати у парному розряді на турнірі в Катарі
    Катерина Бондаренко вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі. У другому раунді українська тенісистка у парі з представницею Александрою Крунич перемогла китайсько-тайванський дует Ян / Хао-Чін. Далі Катерина та Олександра зіграють з дуетом Габріела Дабровськи / Олена Остапенко. Нагадаємо, в
    • Сьогодні, 20:46
    • Розсилка
    Катерина Бондаренко
    Катерина Бондаренко

    Українка продовжує вдало виступати у парному розряді на турнірі в Катарі

    Катерина Бондаренко вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі.

    У другому раунді українська тенісистка у парі з представницею Александрою Крунич перемогла китайсько-тайванський дует Ян / Хао-Чін.

    Далі Катерина та Олександра зіграють з дуетом Габріела Дабровськи / Олена Остапенко.

    Нагадаємо, в одиночному розряді українська тенісистка поступилася вже у першому раунді.

    Раніше стало відомо, що у третьому колі одиночного розряду вибула перша ракетка України Еліна Світоліна.

    Qatar Total Open - Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

    Призовий фонд: $3,198,000

    Друге коло (парний розряд)

    Катерина Бондаренко / Крунич (Україна / Сербія) - Ян / Хао-Чін (Китай / Тайвань) - 3:6, 6:4, 10:6

    Катерина Бондаренко Україна Катар
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