WTA Доха. Бондаренко вийшла у чвертьфінал парного розряду

Українка продовжує вдало виступати у парному розряді на турнірі в Катарі

Катерина Бондаренко вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі. У другому раунді українська тенісистка у парі з представницею Александрою Крунич перемогла китайсько-тайванський дует Ян / Хао-Чін. Далі Катерина та Олександра зіграють з дуетом Габріела Дабровськи / Олена Остапенко. Нагадаємо, в