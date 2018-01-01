WTA Шеньчжень. Українка Савчук залишає змагання на старті
- Сьогодні, 16:33
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Розсилка
Ольга Савчук і Ралука Олару. Фото: btu.org.ua
Матч тривав лише годину і завершився перемогою іншої париДругі сіяні Ольга Савчук і Ралука Олару поступилися в першому раунді турніру.
Україно-румунський пара не змогла побороти опір американо-канадський дует Ніколь Гіббс / Керол Чжао.
Матч тривав лише годину і завершився перемогою Гіббс і Чжао з рахунком 6-1, 6-3. Савчук і Олару програли п'ять своїх геймів, виконавши один брейк.
Нагадаємо, що в чвертьфінал Прем'єра в Брісбені пробилася Надія Кіченок.
Shenzhen Open – International з тенісу
Шеньчжень, Китай
Призовий фонд - $ 750,000
Перше коло, парний розряд
Ольга Савчук/Ралука Олару - Ніколь Гіббс / Керол Чжао - 6-1, 6-3
Джерело: btu.org.ua