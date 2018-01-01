WTA Шеньчжень. Українка Савчук залишає змагання на старті

Матч тривав лише годину і завершився перемогою іншої пари

Другі сіяні Ольга Савчук і Ралука Олару поступилися в першому раунді турніру. Україно-румунський пара не змогла побороти опір американо-канадський дует Ніколь Гіббс / Керол Чжао. Матч тривав лише годину і завершився перемогою Гіббс і Чжао з рахунком 6-1, 6-3. Савчук і Олару програли п'ять своїх геймів, виконавши один брейк. Нагадаємо, що в