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    WTA Шеньчжень. Українка Савчук залишає змагання на старті

    Матч тривав лише годину і завершився перемогою іншої пари
    Другі сіяні Ольга Савчук і Ралука Олару поступилися в першому раунді турніру. Україно-румунський пара не змогла побороти опір американо-канадський дует Ніколь Гіббс / Керол Чжао. Матч тривав лише годину і завершився перемогою Гіббс і Чжао з рахунком 6-1, 6-3. Савчук і Олару програли п'ять своїх геймів, виконавши один брейк. Нагадаємо, що в
    • Сьогодні, 16:33
    • Розсилка
    Ольга Савчук і Ралука Олару. Фото: btu.org.ua
    Ольга Савчук і Ралука Олару. Фото: btu.org.ua

    Матч тривав лише годину і завершився перемогою іншої пари

    Другі сіяні Ольга Савчук і Ралука Олару поступилися в першому раунді турніру.

    Україно-румунський пара не змогла побороти опір американо-канадський дует Ніколь Гіббс / Керол Чжао.

    Матч тривав лише годину і завершився перемогою Гіббс і Чжао з рахунком 6-1, 6-3. Савчук і Олару програли п'ять своїх геймів, виконавши один брейк.

    Нагадаємо, що в чвертьфінал Прем'єра в Брісбені пробилася Надія Кіченок.

    Shenzhen Open – International з тенісу

    Шеньчжень, Китай

    Призовий фонд - $ 750,000

    Перше коло, парний розряд

    Ольга Савчук/Ралука Олару - Ніколь Гіббс / Керол Чжао - 6-1, 6-3

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Ольга Савчук Китай Надія Кіченок
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