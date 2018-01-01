Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду престижного тенісного турніру в Австралії

Українка вдало стартувала на турнірі у Брісбені

Україно-японський дует Людмила Кіченок / Макото Ніномія оформили впевнену перемогу в першому раунді парного розряду на турнірі серії WTA, що стартував у Брісбені. У стартовому матчі Кіченок та Ніномія переграли представниць Румунії та Латвії Сорану Кирстю на Анастасію Севестову відповідно. Нагадаємо, у друге коло одиночного розряду пробилася