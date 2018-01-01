Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду престижного тенісного турніру в Австралії
- Сьогодні, 22:11
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Людмила Кіченок. Фото: БТУ
Українка вдало стартувала на турнірі у Брісбені
Україно-японський дует Людмила Кіченок / Макото Ніномія оформили впевнену перемогу в першому раунді парного розряду на турнірі серії WTA, що стартував у Брісбені.
У стартовому матчі Кіченок та Ніномія переграли представниць Румунії та Латвії Сорану Кирстю на Анастасію Севестову відповідно.
Нагадаємо, у друге коло одиночного розряду пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна.
Також у другому колі одинака зіграє Леся Цуренко.
У свою чергу Катерина Бондаренко вже у стартовому матчі зазнала поразки.
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Перше коло, парний розряд
Людмила Кіченок / Ніномія (Україна / Японія) - Кирстя / Севастова (Румунія / Латвія) - 6:1, 6:2