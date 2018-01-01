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    Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду престижного тенісного турніру в Австралії

    Українка вдало стартувала на турнірі у Брісбені
    Україно-японський дует Людмила Кіченок / Макото Ніномія оформили впевнену перемогу в першому раунді парного розряду на турнірі серії WTA, що стартував у Брісбені. У стартовому матчі Кіченок та Ніномія переграли представниць Румунії та Латвії Сорану Кирстю на Анастасію Севестову відповідно. Нагадаємо, у друге коло одиночного розряду пробилася
    • Сьогодні, 22:11
    • Розсилка
    Людмила Кіченок. Фото: БТУ
    Людмила Кіченок. Фото: БТУ

    Українка вдало стартувала на турнірі у Брісбені

    Україно-японський дует Людмила Кіченок / Макото Ніномія оформили впевнену перемогу в першому раунді парного розряду на турнірі серії WTA, що стартував у Брісбені.

    У стартовому матчі Кіченок та Ніномія переграли представниць Румунії та Латвії Сорану Кирстю на Анастасію Севестову відповідно.

    Нагадаємо, у друге коло одиночного розряду пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна.

    Також у другому колі одинака зіграє Леся Цуренко.

    У свою чергу Катерина Бондаренко вже у стартовому матчі зазнала поразки.

    Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $ 894,700

    Перше коло, парний розряд

    Людмила Кіченок / Ніномія (Україна / Японія) - Кирстя / Севастова (Румунія / Латвія) - 6:1, 6:2

    теніс Еліна Світоліна Людмила Кіченок Леся Цуренко
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