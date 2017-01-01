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    WTA змінила регламент участі в турнірах

    Вперше цей сценарій спрацює на початку сезону
    Жіноча тенісна асоціація (WTA) внесла поправки в регламент на 2018-ий рік. З наступного сезону тенісистки, які знаходяться в альтернативних списках на потрапляння в основну сітку турніру серії Великого шолома або ж в кваліфікаційних списках, не зможуть за тиждень до старту Мейджора заявлятися на інший турнір. Вперше цей сценарій спрацює на
    • 25 Листопада, 15:32
    • Розсилка

    Вперше цей сценарій спрацює на початку сезону

    Жіноча тенісна асоціація (WTA) внесла поправки в регламент на 2018-ий рік.

    З наступного сезону тенісистки, які знаходяться в альтернативних списках на потрапляння в основну сітку турніру серії Великого шолома або ж в кваліфікаційних списках, не зможуть за тиждень до старту Мейджора заявлятися на інший турнір.

    Вперше цей сценарій спрацює на початку сезону, коли гравцям доведеться вибирати між кваліфікацією на Australian Open і турніром в Хобарті (7-13 січня).

    Це рішення було прийнято за мотивами скандального матчу між Елізою Мертенс і Сачіей Вікері, коли на початку року на турнірі в Хобарті по ходу гри дві тенісистки планували відмовитися від боротьби, щоб відправитися в Мельбурн на Відкритий чемпіонат Австралії.

    З нового сезону будь-який гравець, який знімається з кваліфікаційного або основного турніру WTA, але на тому ж тижні з'являється на нових змаганнях, буде оштрафований на 10 тисяч доларів за неспортивну поведінку.

    Раніше рада турнірів серії Великого шолома ухвалила з 2018-го року ввести на мейджор 25-секундний лічильник, що відлічує час між розіграшами. Крім того, зміняться правила і за розподілом призових.

    Джерело: sportarena.com

    теніс
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